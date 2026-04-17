Artvin'de 23 Nisan Kutlama Etkinlikleri İptal Edildi.

17.04.2026 12:35  Güncelleme: 13:24
Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan etkinliklerin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki eğitim kurumlarına yönelik saldırılar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Erdem yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için güvenli olduğuna inandığımız okullarımıza yapılan bu saldırılar, bizleri ve tüm ulusumuzu derinden yaralamıştır. Bu yüzden Artvin Belediyesi olarak planladığımız 23 Nisan eğlence ve kutlama etkinliklerimizi iptal etme kararı almış bulunmaktayız. Ülkemizin canı yanarken, içeriğinde eğlence olan etkinlikler düzenlemeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

Erdem yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kıymetli Hemşerilerim, kıymetli veliler, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklar; Bugün sizlere sadece Belediye Başkanınız olarak değil, hayatının büyük bir kısmını çocuklara ve eğitime adamış bir öğretmeniniz olarak sesleniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki eğitim kurumlarımıza yönelik saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Çocuklarımız için güvenli olduğuna inandığımız okullarımıza yapılan bu saldırılar, bizleri ve tüm ulusumuzu derinden yaralamıştır. Bu yüzden Artvin Belediyesi olarak planladığımız 23 Nisan eğlence ve kutlama etkinliklerimizi iptal etme kararı almış bulunmaktayız. Ülkemizin canı yanarken, içeriğinde eğlence olan etkinlikler düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Ancak bilinmelidir ki; çocuklarımızın neşesi bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu nedenle, iptal etmek durumunda kaldığımız etkinliklerimizi önümüzdeki tarihlerde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle saldırılarda yaralanan öğretmen ve öğrencilerimize şifa, şehit olan öğretmenlerimize ve hayatının baharında aramızdan ayrılan çocuklarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

