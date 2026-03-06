Artvin'de ABD ve İsrail'e Protesto

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin Arhavi'de bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Etkinlikte CHP Arhavi İlçe Örgütü adına konuşan Elif Karakaş Subaş, "Emperyalist saldırganlık halklara özgürlük getirmez; getirdiği tek şey sömürü, baskı ve katliamdır" dedi. Anahtar Parti Arhavi İlçe Başkanı Muhammet Uzuner de "Bu sistem dünyanın kaynaklarını ele geçirmek için bütün güçleriyle çalışıyor. Biz millet olarak bugünden itibaren uyanmalı ve onların ürünlerini kullanmayarak, tüketmeyerek mücadeleye başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Artvin Arhavi'de, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, "ABD-İsrail Saldırganlığı Son Bulsun, Katil ABD Orta Doğu'dan Defol" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Eperyalist saldırganlık halklara özgürlük getirmez"

CHP Arhavi İlçe Örgütü adına konuşan Elif Karakaş Subaş, şunları söyledi:

"Emperyalistler, demokrasi ve özgürlük söylemleriyle girdikleri her ülkede yağma düzeni kurmuş, halkları borç, savaş ve bağımlılık içinde mahkum etmiştir. Emperyalist saldırganlıktan demokrasi çıkmaz. Emperyalizm halklara özgürlük getirmez. Onun getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı ve geleceksizliktir. İsrail, başka ülkelerin iktidar çatışmalarını bahane ederek saldırıların bitmesini engelleyen açık bir ikiyüzlülüktür. Savaş politikalarının en ağır faturası her zaman halklara kesilmektedir. Bombardımanlar, silahlanma yarışı ve askeri harcamalar yaşam hakkını tehdit etmekte, aynı zamanda büyük bir ekolojik yıkıma yol açmaktadır. Savaşlar halklar arasında düşmanlık duygularını derinleştirirken birlikte ve barış içinde yaşama iradesini zayıflatmaktadır. Yoksullaştırma politikaları ile savaş politikaları aynı düzenin iki yüzüdür."

Buradan açıkça ilan ediyoruz; emperyalist saldırganlık bölgesel değil, küresel bir tehdittir. Bu saldırılara sessiz kalmak, yıkıma ortak olmaktır"

"Almayarak, tüketmeyerek ve karşı çıkarak onlara meydan okuyabiliriz"

Anahtar Parti Arhavi İlçe Başkanı Muhammet Uzuner, saldırılara tepki gösterdi ve şunlarısöyledi:

"Giydiğimiz elbiseler, kullandığımız telefonlar, yediğimiz gıdalar, kullandığımız sosyal medya kanalları, ilaçlar, deterjanlar ve aklınıza gelebilecek her şey neredeyse İsrail üretimidir. İsrail değilse bile ülkemizde veya diğer ülkelerdeki fabrikaları satın almış ve üretimleri kontrol etmektedir. Bunların hepsi bebek katilleri. Dosyalarında gördüğümüz gibi, bu kişiler küçücük çocuklara tecavüz eden, onları yakan, pişiren ve yiyen insanlardır. Bu insanlardan sağlık veya iyilik beklemek mümkün değildir. Bu nedenle millet olarak bugünden itibaren uyanmalı ve onların ürünlerini kullanmayarak mücadeleye başlamalıyız. Bugün Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, NATO ve aklınıza gelebilecek diğer tüm kuruluşlar, kendi menfaatleri doğrultusunda hareke etmektedir. Onların çıkarına olmayan hiçbir şeye imza atmazlar, menfaatine olan her şeye sonuna kadar destek verirler. Bu nedenle ülke, millet ve dünya olarak buna karşı çıkmalıyız. Başka çaremiz yok. Almayarak, tüketmeyerek ve karşı çıkarak onlara meydan okuyabiliriz"

"Saldırılara sessiz kalmayacağız"

Türkiye İşçi Partisi adına Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap de "Bu mücadelede sesimizin gür çıkması lazım. Asla susmayacağız, tepki göstereceğiz. Amerika ve İsrail merkezli emperyalist saldırı, bölge halklarına ve ülkemize yönelik bir tehdit ve Orta Doğu coğrafyasını kana bulama, sömürme planının bir parçasıdır. Bizler hiçbir zaman Amerikan ve siyonizmin maşası olamayız. Bu saldırılara sessiz kalmayacağız. Haydut katil Amerika, Orta Doğu'dan defol. Bu emperyalist saldırılar karşısında İran halkının yanındayız" dedi.