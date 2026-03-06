Artvin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de ABD ve İsrail'e Protesto

06.03.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Arhavi'de, vatandaşlar ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin Arhavi'de bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Etkinlikte CHP Arhavi İlçe Örgütü adına konuşan Elif Karakaş Subaş, "Emperyalist saldırganlık halklara özgürlük getirmez; getirdiği tek şey sömürü, baskı ve katliamdır" dedi. Anahtar Parti Arhavi İlçe Başkanı Muhammet Uzuner de "Bu sistem dünyanın kaynaklarını ele geçirmek için bütün güçleriyle çalışıyor. Biz millet olarak bugünden itibaren uyanmalı ve onların ürünlerini kullanmayarak, tüketmeyerek mücadeleye başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Artvin Arhavi'de, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, "ABD-İsrail Saldırganlığı Son Bulsun, Katil ABD Orta Doğu'dan Defol" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Eperyalist saldırganlık halklara özgürlük getirmez"

CHP Arhavi İlçe Örgütü adına konuşan Elif Karakaş Subaş, şunları söyledi:

"Emperyalistler, demokrasi ve özgürlük söylemleriyle girdikleri her ülkede yağma düzeni kurmuş, halkları borç, savaş ve bağımlılık içinde mahkum etmiştir. Emperyalist saldırganlıktan demokrasi çıkmaz. Emperyalizm halklara özgürlük getirmez. Onun getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı ve geleceksizliktir. İsrail, başka ülkelerin iktidar çatışmalarını bahane ederek saldırıların bitmesini engelleyen açık bir ikiyüzlülüktür. Savaş politikalarının en ağır faturası her zaman halklara kesilmektedir. Bombardımanlar, silahlanma yarışı ve askeri harcamalar yaşam hakkını tehdit etmekte, aynı zamanda büyük bir ekolojik yıkıma yol açmaktadır. Savaşlar halklar arasında düşmanlık duygularını derinleştirirken birlikte ve barış içinde yaşama iradesini zayıflatmaktadır. Yoksullaştırma politikaları ile savaş politikaları aynı düzenin iki yüzüdür."

Buradan açıkça ilan ediyoruz; emperyalist saldırganlık bölgesel değil, küresel bir tehdittir. Bu saldırılara sessiz kalmak, yıkıma ortak olmaktır"

"Almayarak, tüketmeyerek ve karşı çıkarak onlara meydan okuyabiliriz"

Anahtar Parti Arhavi İlçe Başkanı Muhammet Uzuner, saldırılara tepki gösterdi ve şunlarısöyledi:

"Giydiğimiz elbiseler, kullandığımız telefonlar, yediğimiz gıdalar, kullandığımız sosyal medya kanalları, ilaçlar, deterjanlar ve aklınıza gelebilecek her şey neredeyse İsrail üretimidir. İsrail değilse bile ülkemizde veya diğer ülkelerdeki fabrikaları satın almış ve üretimleri kontrol etmektedir. Bunların hepsi bebek katilleri. Dosyalarında gördüğümüz gibi, bu kişiler küçücük çocuklara tecavüz eden, onları yakan, pişiren ve yiyen insanlardır. Bu insanlardan sağlık veya iyilik beklemek mümkün değildir. Bu nedenle millet olarak bugünden itibaren uyanmalı ve onların ürünlerini kullanmayarak mücadeleye başlamalıyız. Bugün Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, NATO ve aklınıza gelebilecek diğer tüm kuruluşlar, kendi menfaatleri doğrultusunda  hareke etmektedir. Onların çıkarına olmayan hiçbir şeye imza atmazlar, menfaatine olan her şeye sonuna kadar destek verirler. Bu nedenle ülke, millet ve dünya olarak buna karşı çıkmalıyız. Başka çaremiz yok. Almayarak, tüketmeyerek ve karşı çıkarak onlara meydan okuyabiliriz"

"Saldırılara sessiz kalmayacağız"

Türkiye İşçi Partisi adına Arhavi İlçe Başkanı Osman Özşalap de "Bu mücadelede sesimizin gür çıkması lazım. Asla susmayacağız, tepki göstereceğiz. Amerika ve İsrail merkezli emperyalist saldırı, bölge halklarına ve ülkemize yönelik bir tehdit ve Orta Doğu coğrafyasını kana bulama, sömürme planının bir parçasıdır. Bizler hiçbir zaman Amerikan ve siyonizmin maşası olamayız. Bu saldırılara sessiz kalmayacağız. Haydut katil Amerika, Orta Doğu'dan defol. Bu emperyalist saldırılar karşısında İran halkının yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Artvin, İsrail, Arhavi, Çevre, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika

Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC’ye konuştu: Kara işgaline hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan fırlatılmadı İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı

17:29
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:24:49. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de ABD ve İsrail'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.