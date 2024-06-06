Artvin'de Çevre Dernekleri Cerattepe İçin Eylem Yaptı

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'de çevre dernekleri, Anayasa Mahkemesi'nin Cerattepe bölgesinde devam eden madencilik faaliyetleri için verilen 'ÇED Olumlu' raporuna karşı yapılan bireysel başvuruda verdiği 'hak ihlali' kararının uygulanması için Dünya Çevre Günü'nde eylem yaptı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, " Dünya Çevre Günü'nde Cerattepe 'ye özgürlük getirecek Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. Artvinli Nurcan Ay Katırcı ise "Anayasa Mahkemesi kararını umarım ki uygulayacaklardır" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında Artvin Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri için verilen "ÇED Olumlu" raporuna karşı yapılan bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vererek, yeniden yargılamanın yolunu açmıştı. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Artvinliler, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Cerattepe'de yürüyüş gerçekleştirdi. Burada yapılan açıklamaya Yeşil Artvin Derneği yöneticileri, Artvin Belediye Başkan Vekili Nursal Bülbül, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, Sol Parti temsilcileri, Halkevleri ve vatandaşlar katıldı.

"Anayasa Mahkemesinin kararına uyulmasını istiyoruz"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan şunları söyledi:

"Karardan sonra yapılan her madencilik faaliyeti açıkça yasa dışı hale gelmiştir. Bütün bu sebeplerle ekte sunulan Anayasa Mahkemesi kararı esas alınarak Rize İdare Mahkemesi'nin kararı beklenmeksizin Cerattepe bölgesinde sürdürülmekte olan madencilik faaliyeti derhal durdurulmalı, üretime yönelik bütün faaliyete son verilmelidir. Faaliyet alanından sorumlu bütün kamu idaresinden yasal dayanağını kaybetmiş olan madencilik faaliyetinin durdurulmasını, verilmiş olan bütün izinlerin kaldırılmasını, yeni izinler verilmemesini bekliyor ve talep ediyoruz. Ülke genelinde yaşanan bütün çevre felaketleri dayanılmaz boyutlarda devam etmekle birlikte Dünya Çevre Günü'nde Cerattepe'ye özgürlük getirecek Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını talep ediyoruz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararını 7 yıldır esir olan Cerattepe'de bir kez daha duyuruyor, kararı Cerattepe ormanlarına, doğasına, bu ormanlarda yaşam bulan bütün canlılara armağan ediyoruz."

"Bu çok önemli bir örnek olacak"

Artvinli vatandaş Nurcan Ay Katırcı, "Gelirken hem hüzün hem heyecan, çünkü günlerimizi geçirdiğimiz, gün ve nöbet tuttuğumuz, çocuklarımızı büyüttüğümüz bir yer aslında. Bu halini görmek bize hüzün vermenin dışında bizi sinirlendiriyor tabii. Bugün birazda sevindirici bir gün. Anayasa Mahkemesi kararını umarım ki uygulayacaklardır. Bu çok önemli ve her yerde örnek olacak bir şey. Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme ve o demişse ki burada madencilik yapılamaz ve artık ne bekleniyor bunu süreç gösterecek. Biz Artvin halkı olarak mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Artvin Belediye Başkan Vekili Nursal Bülbül ise "Biz bu doğaya sahip çıkmak istiyoruz ve çünkü bu doğanın altında Artvin halkı yaşıyor ve bu bizim geleceğimize ve çocukların bize emaneti ve biz onlara bu çevreyi ve güzellikleri bırakmak istiyoruz. Geçmişte bize nasıl bıraktılarsa bizlerde öylesine bırakmak istiyoruz" diye konuştu.