Artvin\'de Eğitim Masrafları Artıyor, Veliler Yardım Talep Ediyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin İl Başkan Yardımcısı Vehbi Yılmaz, artan eğitim masraflarıyla ilgili "AK Parti iktidarı öyle bir duruma getirdi ki eğitimi, maddi sıkıntılardan dolayı veliler gerek belediyemize gerek partimize müracaat ederek kırtasiye yardımı talep edilmekte. Bu konuda talepleri karşılayabilmek için imkanlarımız dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

CHP Artvin İl Başkan Yardımcısı Vehmi Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelen eğitim masraflarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Aileler beslenme çantalarını dolduramıyorlar"

"AK Parti iktidarı öyle bir duruma getirdi ki eğitimi, maddi sıkıntılardan dolayı veliler gerek belediyemize gerek partimize müracaat ederek kırtasiye yardımı talep edilmekte. Bu konuda talepleri karşılayabilmek için imkanlarımız dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlet okullarındaki taşımalı sistemde ciddi bir sıkışma var, çocuklar taşımalı sistem nedeniyle yollarda uzun saatler beklemek zorunda kalıyor artı yemek ihtiyaçlarının da karşılanmadığı içinde aileler beslenme çantalarını da dolduramıyorlar."

"Eskisi kadar öğrenci gelip karnını doyurabilecek kadar simit alamıyor"

Simitçi İbrahim Kundakçı ise şunları söyledi:

"Öğrenciyle biraz iç içeyiz ve okul hemen karşımızda. Öğrenciler çok rahat bir şekilde simit alamıyorlar ama önceki yıllar biraz daha rahattı ama maalesef bu yıl gelip doyabilecekleri kadar simit alamıyorlar. Kısıtlı bir şekilde alıyor daha çok ekonomik koşullar nedeniyle. Beklentimiz vardı evet biz işletmeci olarak okul pansiyonlarıyla da çalışıyorduk önceki sezonlarda ama tasarruf tedbirlerinden dolayı mı bilmiyorum okul pansiyonlarından teklif gelmedi bizlere, özellikle yatılı öğrencilere sunalım diye daha çok. Beklentimiz tabi işlerin açılması ama bu sadece bizim sektöre de bağlı değil, diğer sektördeki esnaf arkadaşlarımızın beklentisi de aynı; giyim olsun kırtasiye olsun onlarında birazcık işlerinin düşük olduğunu görüyoruz."

"Topyekün bir öğrenci iki bin liraya rahat çıkabilir"

Kırtasiyeci Uğur Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal marketlerde ucuza kaçanlar oluyor tabi ki biraz ürünler kalitesiz çok da kötülemek istemiyorum. İnsanlar biraz fiyata bakıyor çokta kalite aramayınca ulusala gidiyorlar ama sonrasında gelip bizlerden alıyorlar. Evet, bilinçaltına daha çok üç harfler yerleştiği için toplum oralara yönleniyor. Evet, satışlarımız bir nebze düştü ama kalite çeşit hizmet ve dostlukla ayakta duruyoruz. 300 liraya çantada var 700 de bin liraya da çanta var ve defterde yine keza farklı fiyatlara var ve ortalama çantasıyla kırtasiyesiyle topyekün bir öğrenci iki bin liraya rahat çıkabilir. Kaliteli ve çok afaki şeyler alırsa da 3 bin 500 lirayla çıkar. Evet, kırtasiye kırtasiyeciden alınır sloganımız bu. Hizmet burada anahtarınızı çocuğunuz ve paranızı bize emanet ediyorsanız alış verişi de bizden yaparsanız çok mutlu oluruz."