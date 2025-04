Artvin'de Et Fiyatları Yükseliyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesinde kasaplık yapan İsmet Çakır, artan et fiyatları karşısında iş yapamamaktan yakınarak, "Et pahalı, girdiler pahalı, hayvan pahalı ve insanların alım gücü kalmadığı için insanlar et alamıyor. Şu anda Borçka'da kemiksiz etin kilosu 650 lira. İşlerimiz çok düşük. Her geçen gün bir önceki yılı arar hale geldik" dedi. Kasap Uğur Tüylü de, "Et bize yüksek fiyata gelince, biz de ister istemez fiyatlarımızı yükselttik. Bu durum satışlarımızda ister istemez düşüşe yol açtı" ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı sonrasında tırmanışa geçen et fiyatları yurttaşları da kasapları da olumsuz etkiliyor. Kasaplar yüksek maliyetlerle birlikte satışlarının düştüğünü ve işlerinin her geçen gün kötüye gittiğini ifade ediyor.

Borçka'da 43 yıldır kasaplık yapan İsmet Çakır, işlerinin kötü gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"43 yıldır kasaplık yapıyorum ama son yıllarda işler çok kötü gidiyor ve bundan sonra bu işten vazgeçeceğim gibi görünüyor. Et pahalı, girdiler pahalı, hayvan pahalı ve insanların alım gücü kalmadığı için insanlar et alamıyor. Şu anda Borçka'da kemiksiz etin kilosu 650 lira. Borçka'da hayvancılık yok, sadece Ardanuç ve Yusufeli'nde hayvancılık yapılıyor. Maliyetler arttıkça yem fiyatları da yükseldi. Ben de daha önce hayvancılık yapıyordum, ama artık o işi de bıraktım. Devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Üretim olmazsa, tüketim de olmaz. Sonuçta işler buraya kadar geldi ve tıkandı. Genel olarak esnaflar için bir şey diyemem, ben kendimden sorumluyum. İşlerimiz çok düşük ve gittikçe geriye gidiyor. İşlerin neden bu kadar kötü olduğunu anlayamıyorum. Her geçen gün bir önceki yılı arar hale geldik.

"Dolabı çalıştırdığınız parayı kazanamıyorsunuz"

Çakır, dükkanındaki boş sakatat, tavuk ve haşlama et dolaplarını göstererek, "Biz isterdik ki burası dolsun ve biz de vatandaşlarımıza hizmet edelim. Maalesef insanların alım gücü zayıf ve doğal olarak bu işler olmuyor. Bu işin sonuna geldik ve artık emekli olma zamanı geldi. Bir oğlum var ama o da burada değil, zaten bu işi yapmak istemedi ve buradan çekip gitti. İş olmadığı için dolabımız boş. Bu dolabı yaptırırken güzel bir şekilde düzenledik, ancak dolabı çalıştırdığınız parayı kazanamıyorsunuz. Doğal olarak biz de burada çeşit yapıp dolaba koyamıyoruz" diye konuştu.

"Ramazan sonrasında ete gelen zamlar satışları etkiledi"

Artvinli kasap Uğur Tüylü de babasıyla yıllardır kasaplık yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ramazan sonrasında et fiyatlarında bir yükseliş oldu. Et bize yüksek fiyata gelince, biz de ister istemez fiyatlarımızı yükselttik. Bu durum satışlarımızda ister istemez düşüşe yol açtı. Ramazan sonrası et fiyatları bayağı bir arttı. Ramazanda kıymayı 550 liraya verirken, şu anda en ucuz kıyma 600-650 lira arasında. Ramazan sonrasında fiyatlarda 100 lira civarında artış oldu. Müşteri konusunda olumsuz bir durum var, ciddi bir düşüş yaşanıyor. Vatandaş bayramda parasını harcadı, misafirini ağırladı, doğal olarak her şey masraflı. Artvin'de şöyle bir durum da var; kışın insanlar büyük şehirlere gidiyor, yazın ise geri dönüyorlar. Ancak şu an geri dönüş olmadığı için işler de olumsuz etkileniyor."

Yurttaşlar da et fiyatlarının yüksekliğinden yakındı

Artvinli Nahit Işık da insanların alım gücünün zayıf olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Et fiyatları, üretimden kaynaklı olarak pahalı. Aynı zamanda enflasyon da etkili ve insanların alım gücü zayıf. Bu yüzden doğal olarak insanlar et yiyemiyor. Önceki yıllarda evde et eksik olmazdı ama şimdi durum farklı. Hiç evine et girmeyen insanlar da var. Şahit olduğumuz ve yardımda bulunduğumuz evler var. Bazı indirimler var, sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ama yine de yeterli olmuyor. İnsanların alım gücü yok. 14 bin lira emekli maaşı olanın geçim sıkıntısı yaşanması doğal. 22 bin lira asgari ücretle bu insanlar eti nasıl alacak? Gıdayı nasıl alacak? Kirasını nasıl ödeyecek? Çocuğunu nasıl geçindirecek? Mesele budur."