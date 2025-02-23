Artvin'de Hopa Kültür ve Miras Günleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Artvin'de Hopa Kültür ve Miras Günleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Artvin'in Hopa ilçesinde, yoğun kar yağışına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştirilen Hopa Kültür ve Miras Günleri'nde yöresel müzik, yemekler ve geleneksel ritüeller ön planda oldu. Etkinlikte, tehlike altındaki dillerin korunması ve yerel kültürün yaşatılması konularında paneller düzenlendi. Festival, film gösterimleriyle sona erdi.

23.02.2025 16:44  Güncelleme: 18:51
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)Artvin'de Hopa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Hopa Kültür ve Miras Günleri düzenlendi.

Hopa Kültür ve Miras Günleri, yoğun kar yağışına rağmen büyük bir coşku ve katılımla Hopa Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Hopalıların geleneksel müzik ve kültürlerini bir araya getirdi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, etkinlikte yaptığı konuşmada hem müzik hem de kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini belirterek, "Umarım herkes çok eğlenecek. Tabii sadece 'belediye yaptı biz eğleneceğiz'den ziyade herkesin de bir ucundan tutuyor olması lazım. Bu sene ilk defa yapıyoruz ama bunu bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Herkese bu festivale katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Yöresel lezzetler etkinlikte bir araya geldi

Festivalde ilk günün ardından, katılımcılar yöresel yemek atölyesinde geleneksel Karadeniz lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Karalahana sarması, Laz böreği ve hinkali gibi birbirinden lezzetli yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, Hopa Belediyesi Mobil Büfesi misafirlere ücretsiz çorba ikram etti. Cumahpar müzik grubu ise etkinlik boyunca Karadeniz şarkılarıyla katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Tehlike altındaki diller ve ritüeller konuşuldu

UNESCO tarafından "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na dahil edilen Lazca ve Hemşince'nin  korunmasına yönelik oturumlar düzenlendi. "Doğa Takvimi Çerçevesinde Ritüeller" başlıklı söyleşide, bu dillerin yaşatılması ve geleneksel ritüellerin korunması konusu ele alındı.

Etkinliğin ikinci gününde ise çocuklar ve yetişkinler, Lazca, Hemşince ve Gürcüce masallar dinledi. Masalları Hikmet Akçiçek ve Ertuğrul Turan anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde Birol Topaloğlu ve Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu, Hopalıları horonlarla ve Karadeniz şarkılarıyla coşturdu. Gürcistan'dan gelen Akrianelebi Çocuk Sesli Yetişkin ve Çocuk Korosu da etkinliğe katılarak, Gürcüce şarkılarıyla eğlendirdi.

Film gösterimleriyle unutulmaz bir final

Etkinlik, belgesel ve film gösterimleriyle sona erdi. Hopalı Laz şair ve ressam Hasan Helimişi'nin hayatını anlatan "Şairin Ölümü" adlı belgesel, Özcan Alper'in kısa filmi "Momi" ve Gürcü yaylacılık kültürünü konu alan "Memtevri" gibi eserlerin gösterimi yapıldı. Etkinlikte daha sonra  söyleşiler düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Hopa Kültür ve Miras Günleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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