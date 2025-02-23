Artvin'de Hopa Kültür ve Miras Günleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'de Hopa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Hopa Kültür ve Miras Günleri düzenlendi.

Hopa Kültür ve Miras Günleri, yoğun kar yağışına rağmen büyük bir coşku ve katılımla Hopa Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Hopalıların geleneksel müzik ve kültürlerini bir araya getirdi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, etkinlikte yaptığı konuşmada hem müzik hem de kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini belirterek, "Umarım herkes çok eğlenecek. Tabii sadece 'belediye yaptı biz eğleneceğiz'den ziyade herkesin de bir ucundan tutuyor olması lazım. Bu sene ilk defa yapıyoruz ama bunu bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Herkese bu festivale katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Yöresel lezzetler etkinlikte bir araya geldi

Festivalde ilk günün ardından, katılımcılar yöresel yemek atölyesinde geleneksel Karadeniz lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Karalahana sarması, Laz böreği ve hinkali gibi birbirinden lezzetli yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, Hopa Belediyesi Mobil Büfesi misafirlere ücretsiz çorba ikram etti. Cumahpar müzik grubu ise etkinlik boyunca Karadeniz şarkılarıyla katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Tehlike altındaki diller ve ritüeller konuşuldu

UNESCO tarafından "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na dahil edilen Lazca ve Hemşince'nin korunmasına yönelik oturumlar düzenlendi. "Doğa Takvimi Çerçevesinde Ritüeller" başlıklı söyleşide, bu dillerin yaşatılması ve geleneksel ritüellerin korunması konusu ele alındı.

Etkinliğin ikinci gününde ise çocuklar ve yetişkinler, Lazca, Hemşince ve Gürcüce masallar dinledi. Masalları Hikmet Akçiçek ve Ertuğrul Turan anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde Birol Topaloğlu ve Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu, Hopalıları horonlarla ve Karadeniz şarkılarıyla coşturdu. Gürcistan'dan gelen Akrianelebi Çocuk Sesli Yetişkin ve Çocuk Korosu da etkinliğe katılarak, Gürcüce şarkılarıyla eğlendirdi.

Film gösterimleriyle unutulmaz bir final

Etkinlik, belgesel ve film gösterimleriyle sona erdi. Hopalı Laz şair ve ressam Hasan Helimişi'nin hayatını anlatan "Şairin Ölümü" adlı belgesel, Özcan Alper'in kısa filmi "Momi" ve Gürcü yaylacılık kültürünü konu alan "Memtevri" gibi eserlerin gösterimi yapıldı. Etkinlikte daha sonra söyleşiler düzenlendi.