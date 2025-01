Artvin'de Ramazan Hazırlıkları Zorlaşıyor

Yerel

(ARTVİN) - Artvin'de vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle Ramazan için hazırlık yapamadıklarını ifade etti. Kasap Uğur Tüylü ise "Şu an Ramazan yaklaşmasına rağmen böyle bir hazırlık yok. Eskinin tadı kalmadı, bu gidişat çok zor. Şu an 50 gram, 20 gram kıyma alanlar var. 20 gramı da yemeğe tat versin diye alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Artvin'de yaşayan vatandaşlar da esnaf da yaklaşan Ramazan bayramı öncesi gıda fiyatlarındaki artıştan yakındı. Vatandaşlar et ve süt ürünlerini satın almanın mümkün olmadığını söylerken, kasap ve şarküteri sahipleri de vatandaşın alım gücü düştüğü için eski Ramazan ayı hazırlıklarının yapılamadığını ifade etti.

"Şu an Ramazan yaklaşmasına rağmen hazırlık yok"

Kasap Uğur Tüylü ise şunları söyledi:

"Benim mesleğim baba mesleğidir. Biz doğduk doğalı bu işin içindeyiz. Babam 40 yıldır Artvin'de kasaplık yapıyor. Biz de 10 yaşımızdan beri bu mesleğin içindeyiz. Et konusunda şunu söyleyebilirim; satışlarda ciddi bir düşüş var. Vatandaş et alamıyor ve eskiye göre satışlarımızda büyük bir azalma var. Eskiden 10 yaşındayken kıyma 33 liraydı, şimdi ise fiyatı kaç kat arttı. Eskiden Ramazan'a hazırlık yapılırdı, insanlar bir ay önceden sipariş verir, kuyruğa girerlerdi. Şu an Ramazan yaklaşmasına rağmen böyle bir hazırlık yok. Eskinin tadı kalmadı, bu gidişat çok zor. Şu an 50 gram, 20 gram kıyma alanlar var. 20 gramı da yemeğe tat versin diye alıyorlar. Bu durumla çok karşılaşıyorum ve buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Sebzenin yanında et kat kat ucuzken, şu anda gıda sektöründe en ucuz olan şey et olabilir diye düşünüyorum ama buna rağmen istediğimiz satışları yapamıyoruz. Kasaplık gerçekten kolay bir iş değil."

"Önceki Ramazanlar nerede, şimdi yaklaşan Ramazanlar nerede?"

Bahattin Yamak, "Enflasyon ortada, çok zor. İş yok, güç yok, para yok; eti nasıl alacaksın? En son etin kilosu 590 liraydı, diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş, "Eti ne ile alayım, evin kirasını mı vereyim yoksa et mi alayım? Tabii ki de et alıp yiyemiyorum. Önceki Ramazanlar nerede, şimdi yaklaşan Ramazanlar nerede? Geçmişte her gün etim olurdu, her Cuma 5-6 kilo et alırdım, şimdi ise hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Adam kıymayı bulamıyor ki dolma yapsında yesin"

Berber Ümit Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"Etin kilosu olmuş 600-700 lira, sanırım 530 lira kıyma, 500 lira da parça et. Bu fiyatlarla kimse et alamaz. Şu anda bulunduğumuz ortamda vatandaşın et alacak durumu yok, parası yok. Eskiden evime parça et, koyun eti girerdi; şimdi bin liralık et almaya kalksam, bir hafta yetmez ama şu an ne alabilirsin? 1 kilo kıyma alabilirsin, 1 kilo parça et alabilirsin. Kalabalık bir aileye 1 kilo et yetebilir mi? Patlıcanın kilosu 70-80 lira, biber desen öyle. Adam kıymayı bulamıyor ki dolma yapsın, nasıl yapsın? Dolma yapmak kolay değil. Kimseye kolay değil bu hayat. Ramazan'da, zannettiğim kadarıyla et fiyatları daha da yükselebilir. Süte, yoğurda bakarsan, otun kilosu ne kadardır, bilemiyorum şu anda ama 5 kilo süt şu an 50-200 lira arasında satılanlar da var. Yoğurdu almak zor, sütü almak zor, hayvan besleyenin de durumu zor. Ne yapacağız, bilmiyorum."

"Ne kadar kaliteli,ucuz ve hijyenik ürünü satsakta satışlarımız düşüyor"

Şarküteri işletmecisi İsmet Keskin ise şunları söyledi:

"Ne kadar kaliteli, ucuz ve hijyenik ürün satsak da satışlarımız gittikçe düşüyor. Doğal ürünlerim var; tereyağım, yoğurdum, zeytinim var ve biz ürünleri köylerden temin ediyoruz. İnanın, açıkçası Ramazan hazırlığı diye bir şey yok şu anda. Ramazan'a bir ay kaldı ama böyle bir hazırlık yok. 2025'e kötü başladık. Bu iş tamamen arz talep meselesidir ve şu an talep çok az. Bu nedenle piyasa oldukça durgun. Ramazan'a hazırlık olmadığı gibi fiyatlar da çok arttı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama insanlarda para olmayınca, ne kadar kaliteli ürün satsak, ne kadar ucuza satsak, ne kadar hijyenik olsak da işler iyi gitmiyor. Maalesef işler gittikçe düşüyor."

"Tereyağına, ete, hamsiye uzaktan bakıyoruz"

Bir vatandaş da "Bu vaziyette et alma şansımız yok. Etin kilosu 550- 600 TL arasında değişiyor, bu fiyatlarla alıp yiyemiyoruz. Beş nüfuslu bir aileye yetmiyor maaşımız. Ben burada ayakkabı boyacılığı yapıyorum, işim de iyi gitmiyor. Sabah 6'dan beri buradayım, henüz siftah yapmadım. Tereyağını nasıl alalım" derken; başka bir vatandaş, "Tereyağına, ete, hamsiye uzaktan bakıyoruz. Marketlere giremiyoruz, sadece evdeki listeyi alabiliyoruz. Hamallıkla geçinen bir adam nasıl geçinsin? Gidip vatandaşların mallarını taşıyoruz, akşam 500 TL kazanıyoruz, ama onu da ancak markette iki ürün alabiliyoruz. Çamaşır suyu ve yüzey temizleyici dışında bir şey alamıyoruz. Aç ve susuz oturuyoruz" şeklinde konuştu.