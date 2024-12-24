Artvin'de Yeni Yıl Beklentileri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de Yeni Yıl Beklentileri

Geniş Video İzle

Artvin'de vatandaşlar, 2024 yılı için zorluklar ve değişim olmadığını dile getirdi.

24.12.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'de yaşayan 72 yaşındaki Şefik Demirel, yeni yıla ilişkin "72 yaşına girdim ve o günden bugüne her şey aynıdır, hiçbir şey değişmedi" dedi. Üniversite öğrencisi Hatice Çetindağ ise ailesinden çok fazla destek alamadığı için 2024'ün zor geçtiğini belirterek yeni yılda tüketim ürünlerini zam yapılmaması dileğinde bulundu.

Artvin'de yaşayan vatandaşlar, 2024 yılını değerlendirirken yeni yıla ilişkin beklentilerini dile getirdi. "2024 yılı benim için zor geçti" diyen üniversite öğrencisi Hatice Çetindağ, şöyle konuştu.

"Artvin'de öğrenci olarak sadece zam uygulamamalarını istiyoruz. Öğrenciler için indirim sağlayacak bir uygulama vardı onu yaparlarsa çok seviniriz. Burada bir aktivite yapamıyoruz ve çok paramız gidiyor. Çok mağduruz. Öğrenciyi desteklemeleri gerekiyor. Öğrenciler için sosyal aktivitelerin geliştirilmesi gerekiyor. Ailemden çok destek alamayan birisiyim 2024 benim için çok zor geçti."

Emekli Şefik Demirel ise geçen yıllara rağmen değişen hiçbir şeyin olmadığını belirterek "2025 yılı için ne diyebilirim, bilmiyorum ama sağlık ve huzur diyorum, başka ne diyebilirim? Yetmiş iki yaşına girdim ve o günden bugüne her şey aynıdır, hiçbir şey değişmedi" dedi.

Artvin\'de Yeni Yıl Beklentileri
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Artvin, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Yeni Yıl Beklentileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Yeni Yıl Beklentileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.