Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen vatandaşların gözaltına alınmasını protesto etti. Platform, gözaltı ve tutuklamaların hukuksuz olduğunu belirterek, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

09.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen vatandaşların gözaltına alınmasını protesto etti. Platform, "2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı ile 49 kişi tutuklanmıştır. Halka, emeğe, doğaya yaşama savaş açmış bir iktidar; insanca yaşam mücadelesi verenlere gözdağı vermek istemektedir. Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti. Artvin Demokrasi Platformu adına Halkevleri Artvin Şube Başkanı Uğur Karakuş şunları söyledi:

"SUÇLU HALKI TAKSİME ÇIKARMAYANLARDIR"

"Emek düşmanı AKP iktidarının 1 Mayıs günü Taksim'e çıkmak isteyenlere yönelik saldırıları yetmezmiş gibi, 2 Mayıs sabahı polis operasyonu ile 217 kişiyi gözaltına alınmış. Gece yarısı verilen mahkemenin siyasi kararı yetmezmiş gibi aralarında çalışma arkadaşımız Yasin Eren Öztürk'ünde olduğu 49 kişi tutuklanmıştır. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız resmi ikametgahı olan evlerinden alınmıştır bakın sonucu bile yalandır operasyonun. Bütün engellemelere, gözaltılara, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerce insanın Taksim'e yürüme iradesini kıramayan iktidar; gözaltı ve tutuklamalarla Taksim talebini suçlu göstermeye çalışıyor.

"ONLARCA İNSANIN SABAH SAATLERİNDE EVLERİ BASILDI"

Onlarca insanın sabah saatlerinde evleri basıldı. Gözaltına alınanlar polis şiddetine ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı resmi hesaplardan polis şiddetini ve kötü muameleyi meşru gösteren paylaşımlar yaptı. İkametlerinden gözaltına alınanlar hakkında 'kaçarken yakalanmış' gibi açıklamalar yapıldı. İktidarın her defasında mücadele ettiğini iddia ettiği FETÖ'nün tarzını aratmayan yöntemlerle bir operasyon gerçekleştirildi. Taksim iradesi suçlu ilan edilerek, Taksime yürüyenler suçlandı. Suçlu Taksim'i yasaklayanlar, her sokağa polis barikatı dikenlerdir. Suçlu halkı taksime çıkarmayanlardır.

"BU HUKUKSUZLUĞA BİR AN ÖNCE SON VERİLSİN"

Evet, ortada bir suç vardır ve bu suç Türkiye işçi sınıfının tarihsel kazanımlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Taksim'in 1 Mayıs'ta emekçilere kapatılmasıdır. Suçlu ülkenin en büyük kentinde emekçiler sesini yükseltemesin diye kentte hayatı felç edenlerdir. Milyonlarca emekçinin sesini yükseltmemesi için kendi haklına savaş açan bir iktidardan başka türlü davranması beklenemez. İcra yolunu deneyen iktidar; sermayenin, patronların vergi borçlarını bir kalemde silebiliyor. Uyguladıkları ekonomik modelle yoksulu daha yoksul zengini daha zengin edenler istiyorlar ki sesimizi hiç çıkarmayalım. Artvin sokaklarından haykırıyoruz; Korkmuyoruz, Eşitlik özgürlük ve adalet mücadelenizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilsin tutuklamalar son bulsun, arkadaşlarımız serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Gözaltı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin Demokrasi Platformu, 1 Mayıs gözaltılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement