Artvin Eğitim Sen Şubesi, Yeni Müfredatı Reddediyor - Son Dakika
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Artvin Eğitim Sen Şubesi, Yeni Müfredatı Reddediyor

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Artvin Eğitim Sen Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredatı laiklik ve bilim karşıtı olarak nitelendirerek reddettiklerini açıkladı. Şube Başkanı Köksal Gümüş, müfredat değişikliklerinin şeffaf bir şekilde yapılmadığını ve eleştiri ve önerilerin dikkate alınmadan onaylandığını belirtti. Ayrıca, yeni müfredatın eğitim sisteminde dinselleşmeyi teşvik ettiği ve öğrencilere iktidarın siyasal ideolojisinin aktarıldığını ifade etti.

11.06.2024 17:17
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Eğitim Sen Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredatla ilgili "Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Artvin Eğitim Sen Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla duyurduğu yeni müfredatla ilgili açıklama yaptı. Şube Başkanı Köksal Gümüş, şunları söyledi:

"Laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen, eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapmış ve taslak programları yayınlamıştır. 2024- 2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların (dernek, vakıf vb.) bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır.  Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda 'yangından mal kaçırır gibi' hareket etmiştir. Hazırlıklarının on yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır.

"MEB'in müfredat değişiklikleri ile asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itaatkar nesiller yetiştirmektir"

MEB'in ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla iç içe olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar vb kurumlar tıpkı bir örümcek ağı gibi çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri eğitim kurumları başta olmak üzere, eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. MEB'in müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında 'milli ve manevi değerler' merkeze alınmıştır. MEB'in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok, iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir. MEB'in müfredat değişiklikleri ile asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen, itaatkar nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle 'sadeleştirme' ya da 'ayıklamaya' tabi tutulmuş, tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir.  Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen 'sadeleştirme' ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin 'tek ırk, tek din, tek mezhep' anlayışı üzerinden 'Türk-İslam sentezi' yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Eğitim Sen Şubesi, Yeni Müfredatı Reddediyor - Son Dakika

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