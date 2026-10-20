Artvin Hopa\'da tüneldeki heyelanda devrilen ağaçlar araçlara düştü, can kaybı yok

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisindeki yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Artvin'in Hopa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünellerden birinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan ağaçlar tünel içerisinde yola ve seyir halindeki bazı araçların üzerine devrildi.

JANDARMA VE VATANDAŞLAR YOLU ULAŞIMA AÇTI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşlar, tünel içerisindeki yola devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yaptı. Ağaçların temizlenmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, heyelan nedeniyle ağaçların araçların üzerine devrilmesi bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.