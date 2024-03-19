Artvin\'in Kemalpaşa ilçesinde kadın muhtar adayı

UĞUR İSTANBULLU
Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Uzunyalı mahallesinde azalarının tamamı çay üreticileri kadınlarından oluşan muhtar adayı Emine Akbıyık, "Çay üreticisiyim, ev kadınıyım, çocuk büyütüyorum aynı zamanda anneyim ve elimizden gelen tüm işleri yapıyorsak mahallemiz için de her şeyi yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Halkımız desteklerse, mahallemiz için çocuklarımız için güzel şeyler yapamaya çalışacağız" dedi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Uzunyalı mahallesinde 22 yıldır oturan Emine Akbıyık mahallenin ilk kadın muhtarı olmak için 8 erkek muhtar adayına karşı adaylığını koydu.
Emine Akbıyık, şunları söyledi:
"Hopa Yoldere köyünde dünyaya geldim ve 22 yaşında Kemalpaşa'ya gelin geldim. Muhtarlık konusunu öncelikle ailemle beraber karar verdik. Sonrasında arkadaşlarıma fikrimi açtım ve arkadaşlarımda beni destekledi. Tek tek hepsini aradım ve kendilerinin onaylarını ve desteklerini aldım kendileri de bu sürece katıldılar, biz de yola çıktık böylece. Mahallemizde seçim sürecinde çok farklı şeyler yaşanıyor ama güzel tepkiler aldım ama tabi seçim sonucu ne olur bilemiyorum. Mahallemizde benim dışımda 8 tane daha muhtar adayı var. Kadın adaya mesafeli yaklaşanlar oluyor. 'Gece olaylara nasıl gidilecek' gibi söylemler olabiliyor ama biz bütün bunları düşündük ve hepsinin hakkından geleceğiz. Bize izin versinler mahallemizde güzel şeyler yapacağız. Çay üreticisi ve ev kadınıyım, çocuk büyütüyorum aynı zamanda anneyim. Elimizden gelen tüm işlerimiz yapıyoruz. Mahallemiz için de elimizden gelen her şeyi yapıp mahallemizi güzelleştireceğiz. Halkımız desteklerse bizim için, mahallemiz için, çocuklarımız için güzel şeyler yapacağız. Şayet seçilirsek mahallemizde sokak isimlerinin yazıldığı tabelalar asılacak ve insanlarımız sokaklarından haberdar olacak. Ailece oturabilecek yerlerimiz yok ve biz bütün bunları mahallemize kazandıracağız. Bir akşam kitap okuyacağız, bir akşam müzik dinleyeceğiz, söyleşiler yapacağız. Hatta mahallemize psikologlar getirip daha güzel yaşayabilmenin ve mutlu yaşamanın püf noktalarını öğrenmeye çalışırız."
"MAHALLEMİZİ ÇİÇEKLERLE DONATIP, ÇOCUKLARIMZA PARKLAR YAPABİLİRİZ"
Aza adayı Naime Yılmaz, "Ev hanımıyım ve Emine ablanın daveti üzerine geldim ve daha öncesinde böyle bir şey düşünmemiştim ama bu davetten çok mutlu oldum. Eve nasıl kadının eli değdiğinde birçok şey değişip güzelleşiyorsa mahallede de çok şey değişeceğine inanıyorum" dedi. Aza adayı Yasemin Kar, "Hiçbir şey yapmazsak bile ve kendi öz gücümüzle belediyeden destek alarak mahallemizi temizleriz aynı zamanda yol boyunca insanlarımızın oturabileceği oturaklar ve mahallerde kamelyalar yaptırabiliriz. Bütün bunları kendi öz gücümüzle yaptırma olanaklarımız var. Seçimleri kazanabilirsek şayet mahallemizde çocuk parkı yaptıracağız. Mahallemizi düzenleriz, biz kadınlar olarak mahallemizi çiçeklerle donatırız. Mahallelerimizde oturan kadınlar termoslarını alıp kamelyalarda çaylarını içebilirler ve bunlar zor şeyler değil" ifadelerini kullandı.
Güngör Kodal, "Kemalpaşa'ya geleli 14 yıl oldu ve Emine abla beni davet etti kendisine teşekkür ederim. Şayet seçilirsek eğer ailelerimizle birlikte oturabileceğimiz alanlar maalesef mahallemizde yok. Bizler başta çocuk parkı olmak üzere Kemalpaşa merkezde yapılan bu etkinlileri mahallemize de taşımak istiyoruz" dedi. Aza adayı Yeliz Akbıyık ise, "Hopalıyım Kemalpaşa'ya gelin oldum ve Emine Abla fikrini bana söyledi ben de kabul ettim. Kendisini destekleyeceğimi söyledim. Ben yapabileceği her şeyin yanındayım ve seçilmesi halinde de biz kadınlar olarak her zaman destekleyeceğiz" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kadın muhtar adayı - Son Dakika
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