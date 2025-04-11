Artvin Pazarı'nda Fiyatlar Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Artvin Pazarı'nda Fiyatlar Yükseldi

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Emekliler, yüksek fiyatlar nedeniyle pazarda alışveriş yaparken zorlanıyor. Alım gücü düştü.

11.04.2025 14:57
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara alışverişe gelen emekli öğretmen Gönül Yılmaz, "Biz bu kadar alabiliyorsak, düşünün artık fakirin halini" dedi. Pazarda satış yapan Orhan Yılmaz ise, "Vatandaş dolma biberi artık sayıyla alıyor. Pazarda gezen çok ama elleri boş, sadece fiyat soruyorlar" diye konuştu. Ardahan'dan Şavşat'a gelen pazarcı ise, "Ardahan'dan geldim, kurtarsa da kurtarmasa da mecbur geliyoruz. Eskiye göre işlerimiz düştü. Vatandaşta para yok. Bu bizim fiyatlarımızla ilgili değil" ifadelerini kullandı.

Artvin'in özellikle kış aylarında daha çok emeklilerin yaşadığı Şavşat ilçesinde, pazara alışverişe çıkan emekli vatandaşlar da pazarda satış yapan pazarcılar da fiyatların yüksekliğinden yakındı.

Emekli Öğretmen Gönül Yılmaz, "Çok şükür iktidar emeklilere güzel zam yaptığı için biz de bol bol alışveriş yapıyoruz. Bunu bir hafta yeriz. Allah'a şükür, iktidar bize çok güzel şekilde zam yapıyor. Emekli olduğumuz için bize çok para veriyorlar, biz de bu nedenle pazarda bol bol alışveriş yapıyoruz. Ama zamlar pazardaki fiyatlara da çok yansıdı. Biz bu kadar alabiliyorsak, düşünün artık fakirin halini" dedi.

Şavşatlı bir vatandaş, "Pazarda fiyatlar günümüz şartlarına göre, özellikle emekliler için çok yüksek. Emeklinin aldığı parayla bu pazardan gönlünce alışveriş yapması mümkün değil" diye konuştu.

"Pazardaki bu kalabalık boş bir kalabalık, insanlar sadece fiyat soruyorlar"

Şavşatlı Pazarcı Orhan Yılmaz, "Pazarda iş yok, hiçbir yerde yok. Pazarda görünen kalabalık da aslında boş bir kalabalık. Milletin cebinde para yok, alamıyor, alım gücü yok. Bakın, pazarda herkes yürüyor ama elleri boş. Fiyat soruyorlar ama alamıyorlar. Emekliye para vermediler ki satış olsun. Bu malları Erzurum'dan getiriyoruz, beş saatlik yol, ciddi bir mazot masrafı var. Üstelik ben rahatsızım ve engelliyim" dedi.

Pazarcı Orhan Yılmaz'ın eşi ise, "Pazarda en pahalı ürün dolmalık biber ve çarliston, patlıcan. Geçen hafta 120 liraydı, bu hafta 60 lira. Ama emekli yine de alamıyor. En fazla iki tane alıp gidiyor. Evde dört kişiyse, kişi başı ikişer tane alsa sekiz tane yapar. Sofraya koymak için en az on tane lazım ama zaten bir kilosu 50 lira. Dolma yapmak için kıymaya yanaşılmıyor bile" diye konuştu.

"Emeklilere bir an önce el atılması lazım"

Patates satan Celal Arslan, "Tohumluk beyaz patates satıyorum. Kars'tan geliyorum ve kendim yetiştiriyorum. Şimdi, tabi ki fiyatlar yüksek. Adana'daki don olayları nedeniyle patates fiyatları arttı. Ama bizim kendi üretimimiz olduğu için fiyatları makul tuttuk. Zaten mazotun litresi 45-50 liraya dayandı, biliyorsunuz" dedi.

Şavşatlı pazarcı ise, "Biz Artvin merkezde oturuyoruz. Her şey durmuş durumda, ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilere bir an önce el atılması lazım, yoksa köylü de emekli de perişan olacak. Pazarda vatandaş,  bir kilo alacaksa yarım kilo alıyor artık" diye konuştu.

Ardahan'dan Şavşat'a gelen pazarcı ise, "Ardahan'dan geldim, kurtarsa da kurtarmasa da mecbur geliyoruz. Eskiye göre işlerimiz düştü. Vatandaşta para yok. Bu bizim fiyatlarımızla ilgili değil; biz zaten uygun fiyat veriyoruz. Burası pazar yeri ama para olmayınca satış da olmuyor" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Pazarı'nda Fiyatlar Yükseldi - Son Dakika

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