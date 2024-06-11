ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un katılımıyla düzenlenen mezuniyet töreniyle ilk mezunlarını verdi. ASELSAN MTAL, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olup, son teknolojiyle donatılan atölye ve laboratuvarlarda öğrencilere elektrik-elektronik, makine ve tasarım alanlarında uzmanlaşma imkanı sunmaktadır.

11.06.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi.

ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesi bulunan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi. Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için kurulan ve en başarılı öğrencilerin tercihi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında 3 Ocak 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen ASELSAN MTAL'i başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yenimahalle İlçe Müdürü Veli Karakuş, öğretmenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. ASELSAN MTAL'in ilk mezunları diplomalarını SSB Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un elinden aldı.

'Bugün Türkiye'deki en donanımlı lise mezunu öğrencilerimiz yetişti'

Mezunlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Görgün, "Bu programın 3 Ocak 2019'da ilk imzası atılmıştı. Geriye döndüğümüzde yapılan emekler noktasında birçok insanın katkısı var. Savunma sanayi Allah'a çok şükür, göğsümüzü kabartan, birçok çalışmayı birçok güzide şirketimizle birlikte Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bizlere verdiği vizyon ve sorumlulukla ve destekle herkesin sektördeki herkesin samimiyet ve gayretle vatan sevgisiyle ülke sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, fedakarlıkla çalışarak geldiği bir durum. Birçok okulu tercih edebilecekken yüzde 1'lik, binde 5'lik dilimlerden ASELSAN MTAL'yi tercih öğrencilerimizin buraya yönlendirilmesinde bu hedefe, bu vizyona, bu bayrak sevgisine inanarak ailelerimizi yönlendirmesiyle kayıtlar yapıldı ve Allah'a çok şükür 4 yılda geçen süreçte gördük ki karşılıklı emekle bugünlere gelindi. Bugün Türkiye'de belki en donanımlı insanlar olarak, lise mezunu insanlar olarak bu genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz yetişti. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN MTAL projesini başlatan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e teşekkür etti.

Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri adım adım geleceğe taşıyacak projeleri beraber yürüteceğimizi ifade eden Akyol, "Okulumuz ASELSAN'ın kurulduğu tarihten beri yaptığı gibi her alanda Türkiye'de ve dünyada teknolojiye, eğitime öncülük veren ASELSAN burada da markasının gereğini, üzerine düşen misyonun gereğini yapmış ve Türkiye'nin güzide okullarından birini meydana getirmiştir. Bugün de çok kıymetli mezunlarımızla geleceği aynı güvenle yürümeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Biz eğitim ve gençlik meselesini kıymetli görüyoruz. Buraya ilkokuldan itibaren yatırım yapıyoruz. Tekno maceradan başlayarak, Teknofestlerle devam ederek meslek liselerimizle Hem Konya'da hem Ankara'da bunu taçlandırıyoruz ve tabii ki burada bırakmıyoruz. Sizleri mezun olduktan sonra üniversite ikinci sınıftan itibaren ASELSAN 101 programlarıyla iş hayatına hazırlıyoruz. ASELSAN'lı olduktan sonra eğitim merkezlerimizde, ASELSAN akademimizde bu öğrenme ve gelişin kariyerimizi devam ettirecek ve geleceğin Türkiye'si için birlikte, Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri adım adım geleceğe taşıyacak projeleri beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum" konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından mezunlar diplomalarını Prof. Dr. Haluk Görgün ile Ahmet Akyol'un elinden alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. ASELSAN MTAL, teknoloji ve bilimin liderliğinde, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek hedefiyle kuruldu. Geliştirilen eğitim programı sayesinde, son teknolojiyle donatılan atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrencilerin, elektrik-elektronik ile makine ve tasarım alanlarında erkenden uzmanlaşma sürecine girmesi ve böylece nitelikli iş gücünün milli savunma sanayine kazandırılması hedefleniyor.

İlk mezunlardan olan ve İngiltere'den burs alan Yağız Koçoğlu, "ASELSAN'ın genel olarak lise çağındaki öğrencileri için çok verimli eğitim ortamı olduğunu düşünüyorum. Meslek liselerinin genel olarak sağladığı alanlarda meslek edinme dışında bir çok yöntem geliştirme düşünce sistemlerinin alt yapısını öğrenme bilgi sadece alma değil aynı zaman da kullanma farklı alanlara entegre etme bunları öğretmesi bakımından değerli kurumlardır. ASELSAN'da bunun başında geliyor" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'da öğretmenlerin üstünde emeğinin olduğuna değinen Koçoğlu, "Genel olarak ilgi alanım doğrultusunda geliştirdiğim programlar dışında elde ettiğim bir başarı İngiltere'de University of Warwickten kabul aldım. Dünya'da ilk 70 üniversitede yer alıyor. Aynı zamanda corona döneminde yaptığımız projeler vardı orada da Amerika'dan 5 farklı üniversiteden burs aldım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Haluk Görgün, Ahmet Akyol, Aselsan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement