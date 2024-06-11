ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi.

ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesi bulunan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi. Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için kurulan ve en başarılı öğrencilerin tercihi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında 3 Ocak 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen ASELSAN MTAL'i başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yenimahalle İlçe Müdürü Veli Karakuş, öğretmenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. ASELSAN MTAL'in ilk mezunları diplomalarını SSB Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un elinden aldı.

'Bugün Türkiye'deki en donanımlı lise mezunu öğrencilerimiz yetişti'

Mezunlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Görgün, "Bu programın 3 Ocak 2019'da ilk imzası atılmıştı. Geriye döndüğümüzde yapılan emekler noktasında birçok insanın katkısı var. Savunma sanayi Allah'a çok şükür, göğsümüzü kabartan, birçok çalışmayı birçok güzide şirketimizle birlikte Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bizlere verdiği vizyon ve sorumlulukla ve destekle herkesin sektördeki herkesin samimiyet ve gayretle vatan sevgisiyle ülke sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, fedakarlıkla çalışarak geldiği bir durum. Birçok okulu tercih edebilecekken yüzde 1'lik, binde 5'lik dilimlerden ASELSAN MTAL'yi tercih öğrencilerimizin buraya yönlendirilmesinde bu hedefe, bu vizyona, bu bayrak sevgisine inanarak ailelerimizi yönlendirmesiyle kayıtlar yapıldı ve Allah'a çok şükür 4 yılda geçen süreçte gördük ki karşılıklı emekle bugünlere gelindi. Bugün Türkiye'de belki en donanımlı insanlar olarak, lise mezunu insanlar olarak bu genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz yetişti. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN MTAL projesini başlatan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e teşekkür etti.

Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri adım adım geleceğe taşıyacak projeleri beraber yürüteceğimizi ifade eden Akyol, "Okulumuz ASELSAN'ın kurulduğu tarihten beri yaptığı gibi her alanda Türkiye'de ve dünyada teknolojiye, eğitime öncülük veren ASELSAN burada da markasının gereğini, üzerine düşen misyonun gereğini yapmış ve Türkiye'nin güzide okullarından birini meydana getirmiştir. Bugün de çok kıymetli mezunlarımızla geleceği aynı güvenle yürümeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Biz eğitim ve gençlik meselesini kıymetli görüyoruz. Buraya ilkokuldan itibaren yatırım yapıyoruz. Tekno maceradan başlayarak, Teknofestlerle devam ederek meslek liselerimizle Hem Konya'da hem Ankara'da bunu taçlandırıyoruz ve tabii ki burada bırakmıyoruz. Sizleri mezun olduktan sonra üniversite ikinci sınıftan itibaren ASELSAN 101 programlarıyla iş hayatına hazırlıyoruz. ASELSAN'lı olduktan sonra eğitim merkezlerimizde, ASELSAN akademimizde bu öğrenme ve gelişin kariyerimizi devam ettirecek ve geleceğin Türkiye'si için birlikte, Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri adım adım geleceğe taşıyacak projeleri beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum" konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından mezunlar diplomalarını Prof. Dr. Haluk Görgün ile Ahmet Akyol'un elinden alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. ASELSAN MTAL, teknoloji ve bilimin liderliğinde, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek hedefiyle kuruldu. Geliştirilen eğitim programı sayesinde, son teknolojiyle donatılan atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrencilerin, elektrik-elektronik ile makine ve tasarım alanlarında erkenden uzmanlaşma sürecine girmesi ve böylece nitelikli iş gücünün milli savunma sanayine kazandırılması hedefleniyor.

İlk mezunlardan olan ve İngiltere'den burs alan Yağız Koçoğlu, "ASELSAN'ın genel olarak lise çağındaki öğrencileri için çok verimli eğitim ortamı olduğunu düşünüyorum. Meslek liselerinin genel olarak sağladığı alanlarda meslek edinme dışında bir çok yöntem geliştirme düşünce sistemlerinin alt yapısını öğrenme bilgi sadece alma değil aynı zaman da kullanma farklı alanlara entegre etme bunları öğretmesi bakımından değerli kurumlardır. ASELSAN'da bunun başında geliyor" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'da öğretmenlerin üstünde emeğinin olduğuna değinen Koçoğlu, "Genel olarak ilgi alanım doğrultusunda geliştirdiğim programlar dışında elde ettiğim bir başarı İngiltere'de University of Warwickten kabul aldım. Dünya'da ilk 70 üniversitede yer alıyor. Aynı zamanda corona döneminde yaptığımız projeler vardı orada da Amerika'dan 5 farklı üniversiteden burs aldım" dedi. - ANKARA