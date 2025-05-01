Asgari Ücret Talebi: İnsanca Yaşam - Son Dakika
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Asgari Ücret Talebi: İnsanca Yaşam

Asgari Ücret Talebi: İnsanca Yaşam

Osman Kaya, asgari ücretin insanca yaşamı sağlaması gerektiğini vurgulayarak işçi haklarını savundu.

01.05.2025 13:40
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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Asgari geçim ücretinin insanca yaşam şartlarını sağlayacak düzeyde olması en temel talebimizdir" dedi.

Ankara'da Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladıklarını söyledi. Kaya, 1 Mayıs'ın işçi haklarının kazanılması için verilen mücadelenin simgesi olduğunu aktararak, "Mücadelenin mirasçıları olarak aynı kararlılıkla haklarımızı savunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceği ve refahının emekçilerin alın teriyle şekillendiğini belirten Kaya, iş güvencesi, adil ücret, onurlu yaşam, iş sağlığı ve güvenliği gibi temel hakların tam anlamıyla sağlanmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

"Emekçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi zorunludur"

Kaya, çalışanların alın terinin karşılığını tam olarak alması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, "Asgari geçim ücretinin insanca yaşam şartlarını sağlayacak düzeyde olması en temel talebimizdir. Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları ve geçim sıkıntıları göz önüne alındığında ücretlerin yeniden değerlendirilmesi ve emekçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi zorunludur. Adil ücretli onurlu yaşam hakkı için memurlar, asgari ücretliler, çalışanlar ve emekliler için yoksulluk sınırının üzerinde ücretler verilmesi gerektiğini dün olduğu gibi bugün de açıkça ifade ediyoruz" diye konuştu.

"Her yıl yüzlerce işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor"

Çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi, iş kazalarının önlenmesi için gereken tüm önlemlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Kaya, "Emekçilerin sağlığı, işverenlerin en öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Her yıl yüzlerce işçi, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklerin acilen giderilmesi gerektiğini göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Kadın çalışanların karşılaştığı ayrımcılık ve taciz gibi konuların acilen çözülmesi gereken sorunlardan olduğunu anlatan Kaya, kadınların çalışma hayatında eşit fırsatlar ve haklar elde edebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, bu konudaki farkındalığın arttırılması gerektiğini dile getirdi. Kaya, çocuk işçiliği meselesine net bir tavır koymak istediklerini söyleyerek, "Çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılarak çalıştırılması asla kabul edilemez. Çocuk işçiliğinin sona ermesi için etkin politikaların geliştirilmesi ve uygulanması şarttır. Her çocuğun eğitim alması ve sağlıklı bir ortamda büyümesi, dengeli beslenmesi için gerekli adımların atılması gerekmektedir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Asgari Ücret Talebi: İnsanca Yaşam - Son Dakika

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