Asılsız Bıçaklı Yaralama İhbarı

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Asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi

Bıçakla yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

BOLU - Bolu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'Bıçakla Yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Apartmanda ve sokakta ekipler arama yaptı ancak ihbar asılsız çıktı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Dinçtaş Apartmanı'nda bıçaklı yaralama olduğunu ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından belirtilen adrese giriş yapılarak apartman kontrol edildi. Ekipler tarafından apartmanda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İhbarı yapan iletişim numarası polis ekipleri tarafından tekrar arandı. Arama sonucunda kişiye ulaşamayan ekipler, sokakta geniş çaplı arama yaptı. Sokak üzerinde bıçaklı yaralamaya rastlanamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkı.