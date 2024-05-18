Askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser - Son Dakika
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Askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bir konser düzenledi.

18.05.2024 14:43  Güncelleme: 15:07
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Askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser

ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ve Hafif Müzik Orkestrası, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bir konser düzenledi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda, katılımın da oldukça yoğun olduğu konsere ev sahibi olarak katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile protokol üyeleri, STK temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda müziksever katıldı.

Orkestra şefliğini Bando Albay Mustafa Çelik'in yaptığı, solist olarak Dr. Derya Sahil Eroğlu ve Bando Kıdemli Başçavuş Osman Nuri Sümer'in sahne aldığı konser programında kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirildi, salonda bulunan öğrenciler ve davetliler de zaman zaman söylenen eserlere eşlik etti.

Etkinliğin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserde duygulu anlar yaşadıklarını da dile getiren Rektör Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin gözbebeği olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, bando ekibine çiçek verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Askeri bandodan 19 Mayıs\'a özel konser
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Gençlik, Spor, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser - Son Dakika

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