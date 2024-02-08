ASKİ, Keçiören\'de altyapı çalışmalarına başladı

ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır aşırı yağışlarda sel ve su baskınları yaşanan Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Barışyolu Caddesi için kolları sıvadı. Gece gündüz kesintisiz çalışan ekipler, caddede 2 buçuk kilometre altyapı imalatı yaptı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentin yıllar içinde ihmal edilen tüm altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için yatırım atağı başlattı.
ASKİ ekipleri, son olarak eski dere yatağında yer aldığı için aşırı yağışlarda sel ve su baskınları yaşanan Keçiören Barışyolu Caddesi için harekete geçti.
YAĞMUR SUYU VE ATIK SU HATLARI YENİDEN PROJELENDİRİLDİ
Gece saatleri de dahil olmak üzere çalışan ekipler, iklim değişikliğini de dikkate alarak Barışyolu Caddesi'nin yağmur suyu ve atık su hatlarını yeniden projelendirdi. Proje kapsamında caddeye 2 buçuk kilometre altyapı imalatı yapıldı. Caddeye açılan Alımlı Sokak'ta ise 110 metrelik altyapı imalat çalışması sürdürülüyor. Barışyolu Caddesi'nde zaman zaman yaşanan sel görüntüsünü ve atık su sorununu tarihin derinliklerine gömecek proje 21 milyon 500 bin TL'ye mal oldu.
İLK İŞ CADDEYE BÜYÜK MAZGALLAR KONDU
Konu hakkında açıklamalarda bulunan ASKİ yetkilileri, Ankara'nın dereler ve bentler kenti olduğuna ancak yerel yönetimler tarafından dere yataklarının dahi imara açıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Keçiören ilçemizin altyapısı 1991 yılında planlanmış. İlçenin nüfusu 1985 yılında 443 bin iken 2023 yılında 939 bine yükselmiş. Ancak nüfus ve yerleşim artışıyla uyumlu bir altyapı imalatı yapılmamış. Ne yazık ki yerin altında kaldığı için 'görünmez', ayrıca 'pahalı' olarak değerlendirilen altyapı yatırımları hep ihmal edilmiş. Kent için olmazsa olmaz nitelikteki en öncelikli altyapı yatırımlarına harcanması gereken kaynaklar, halkın sağlık ve huzuru açısından daha az öneme sahip 'sözde görünen eserlere' harcanmış. Bununla kalınmayıp konut yoğunluğu düşük olan mahallerde çok yüksek katlı binalara izin verilerek konut yoğunluğu altyapının kaldırabileceğinin katbekat üzerine çıkarılmış, imar artışları ile kent adeta betona boğulmuş. Dolayısıyla mazgalların düzenli şekilde temizlenmesine karşın eski hatların kapasitesi deşarj için yetmemeye, geri tepmelere ve seller yaşanmasına neden olmuş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, göreve ilk geldiğinde 2019 yılında hiç mazgal olmayan Barış Yolu Caddesi'ne büyük mazgallar konmuş, sonrasında ise kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kapasitesini önemli ölçüde artıracak imalatlara başlanmış ve bu imalatlar da tamamlanmıştır."
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