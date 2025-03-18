ASKON Başkanı Turan, "Çanakkale Zaferi eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'ncu Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yüzyıllar geçse de bu zafer tarihin yazdığı en büyük zaferlerden biri olarak anılmaya devam edecektir" dedi.

Tarihin her döneminde aziz Türk milletinin vatanı ve bayrağı için canını feda etmekten kaçınmadığını işaret eden ASKON Başkanı Turan, "Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi ile Milletimiz; kendisini tarihten silmek isteyenlere imkansızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirtmiştir. Bu destanı yazan şehitlerimiz, savaşa giderken asla geri dönmeyi düşünmeyerek, tereddüt etmeden vatan için, millet için şehadet şerbetini içmek üzere göğüslerini siper etti.

Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştiren, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır. Yüzyıllar geçse de bu zafer tarihin yazdığı en büyük zaferlerden biri olarak anılmaya devam edecektir. Bize düşen görev, kahraman ecdadımızdan ve bu topraklar için kanını, canını veren şehitlerimizden miras kalan vatanımıza birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmaktır. 110 yıl önce Çanakkale'de yazılan destanı büyük bir gururla hatırlıyoruz. Çanakkale'de kazanılan bu büyük zafer, Kurtuluş Savaşımızın ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun en önemli kilometre taşı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadesini kullandı. - ERZURUM