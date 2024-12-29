ASO Başkanı'ndan 2025 Vizyonu - Son Dakika
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ASO Başkanı'ndan 2025 Vizyonu

ASO Başkanı\'ndan 2025 Vizyonu

Seyit Ardıç, 2025'te sanayiye katkı için üretmeye devam edeceklerini belirtti.

29.12.2024 11:14
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Özveriyle çalışan 10 bin üyemizle 2025'te de Ankara'mızın ve ülkemizin ekonomisine en üst düzeyde katkıyı sağlamak için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yaklaşan yeni yıl için bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda yeni yılda durmadan çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini söyleyen Ardıç, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelinebileceğine dikkat çekti.

"2025'in yaşadığımız zorlukların geride kaldığı bir dönem olmasını umut ediyorum"

Türkiye'de sanayinin gelişmesi için faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Ardıç, "2025 yılının ülkemizde ve bölgemizde huzurun ve barışın egemen olduğu, kalkınma hedeflerimize daha da yakınlaştığımız bir yıl olmasını diliyorum. Biz sanayiciler açısından zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2025'in yaşadığımız zorlukların geride kaldığı, ülkemizin makro istikrara yelken açtığı bir dönem olmasını umut ediyorum. Ankara Sanayi Odası olarak yeni yılda da yüksek katma değer ve teknoloji odaklı faaliyet ve projelerimize yoğun bir tempoda devam edeceğiz. Hem Ankara'mızda hem de ülkemizde sanayinin daha da gelişmesi için, tüm kurum ve kuruluşlarımızla yakın temas içinde ortak akılla hareket ederek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"2025'te en üst düzeyde katkıyı sağlamak için üretmeye devam edeceğiz"

Yeni yılda da durmadan çalışacaklarını belirten Ardıç, "Özveriyle çalışan 10 bin üyemizle 2025'te de Ankara'mızın ve ülkemizin ekonomisine en üst düzeyde katkıyı sağlamak için üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm engelleri ve zorlukları aşacağımıza inanıyorum. 2025'in; üretim, istihdam ve yüksek teknolojili ihracatımızı artıracağımız, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize daha da yakınsayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; 2025'in sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASO Başkanı'ndan 2025 Vizyonu - Son Dakika

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