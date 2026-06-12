Asteri Tankeri İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Asteri Tankeri İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Asteri Tankeri İstanbul Boğazı\'ndan Geçti
12.06.2026 10:25
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Ukrayna'nın vurduğu 'Asteri' tankerinin Boğaz geçişi sırasında trafik durduruldu, güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna'nın insansız deniz aracı ile vurduğu Kamerun bayraklı "Asteri" isimli dev ham petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankerin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken, dev geminin geçiş anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda gerçekleştirilen insansız deniz aracı saldırısında hasar alan 252 metre uzunluğunda ve 43,84 metre genişliğindeki Kamerun bayraklı "Asteri" isimli ham petrol tankeri için İstanbul Boğazı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Azeri Kaptan Fuad Orucov yönetimindeki dev geminin emniyetle geçebilmesi amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler devreye girdi.

Hasarlı tankerin Boğaz geçişi esnasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak tamamen durduruldu. Kıyı Emniyeti römorkörlerinin eşlik ettiği dev tankerin İstanbul Boğazı'ndaki ilerleyişi havadan görüntülenirken, dev geminin geçişini tamamlamasının ardından Boğaz trafiğinin normale dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Enerji, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asteri Tankeri İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Ceken Murat Ceken:
    kime yaradı bu operasyon söyleyin bana yaa ?? boğazı kapattılar trafikler bitti gemi hala tehlikede birisi ne kazandı bununla ?? kiminin kaynağı var kiminin yoksa işte o fark işte 0 0 Yanıtla
  • Levent Öztürk Levent Öztürk:
    subhanallah böyle tehlikeli durumlar yaşanıyo ya insanlar için de çok riskli böyle şeyler. umarım Kıyı Emniyeti her türlü tedbiri almışlardır çünkü bu kadar büyük bir geminin hasar görmesi çok ciddi bir durum 0 0 Yanıtla
  • Güneş Kılıç Güneş Kılıç:
    bizim buraya gelip gidiyolar ama boğazı kapatıyolar bize ne faydası var bunun söyleyin 0 0 Yanıtla
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