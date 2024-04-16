Yerel

Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden olan AŞTİ'de, Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı. AŞTİ'ye 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaparken, toplam 706 bin 480 yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçiren vatandaşlar, AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 706 bin 480 vatandaşın yolu AŞTİ'den geçti. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken, toplam 17 bin 662 otobüs de AŞTİ'ye giriş-çıkış yaptı.

AŞTİ'de yoğunluk nedeniyle tatil öncesinde ve tatil boyunca temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler artırılırken süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.