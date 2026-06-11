Başkan Özlü, Türkiye'nin ilk astronotunu ağırladı - Son Dakika
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Başkan Özlü, Türkiye'nin ilk astronotunu ağırladı

Başkan Özlü, Türkiye\'nin ilk astronotunu ağırladı
11.06.2026 19:43  Güncelleme: 19:45
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek uzay çalışmaları ve gençlere yönelik bilim-teknoloji faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Gezeravcı, uzay misyonunu simgeleyen bir tablo hediye etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Düzce Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji çalışmaları üzerine sohbet edildi. Başkan Özlü, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı Düzce'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın sonunda Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu simgeleyen özel bir tabloyu Başkan Özlü'ye hediye etti. Başkan Özlü ise nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi dolayısıyla Gezeravcı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü, Türkiye'nin ilk astronotunu ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yücel Coban Yücel Coban:
    İlk astronotumuzun Düzce'yi ziyaret etmesi gayet anlamlı bir haber olmuş ancak bu tür ziyaretlerin ardından halkımıza dönük bilim ve teknoloji projeleri somut olarak başlatılacağı konusunda yetkililerin ne gibi adımlar atacağını merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Sema Yalciner Sema Yalciner:
    bu tablo hediyesi falan güzel de acaba belediye bütçesinden mi karşılanıyo bunlar israf sayılır mı bunu merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Fatih Uzun Fatih Uzun:
    yaşlı insanların bu tür haberlerden ne kadar mutlu olduğunu düşünüyorum valla yoruldum ama güzel bir şey bu ülkenin böyle başarıları olması gençlere de ilham vermesi lazım yaşlı nesil bu tür gelişmeleri görüp gidiyo en azından 0 0 Yanıtla
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