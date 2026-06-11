Başkan Özlü, Türkiye\'nin ilk astronotunu ağırladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.
Düzce Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin uzay alanında attığı adımlar ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji çalışmaları üzerine sohbet edildi. Başkan Özlü, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı'yı Düzce'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Programın sonunda Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu simgeleyen özel bir tabloyu Başkan Özlü'ye hediye etti. Başkan Özlü ise nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi dolayısıyla Gezeravcı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - DÜZCE
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