Atakum Belediye Başkanı Deveci:  "Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır" - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Deveci:  "Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır"

07.06.2022 17:38
Atakum Belediye Başkanı Deveci:  "Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır"

Atakum Belediye Meclisi kararıyla “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kuruldu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Temiz çevre talebi bir insan hakkıdır. İnsanın sağlıklı olabilmesi için temiz bir çevrede yaşaması lazım” dedi.

Atakum Belediye Meclisi kararıyla "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü" kuruldu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Temiz çevre talebi bir insan hakkıdır. İnsanın sağlıklı olabilmesi için temiz bir çevrede yaşaması lazım" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında yapıldı. Toplantıda komisyonlarda görüşüldükten sonra havale edilen 4 madde karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında Atakum Belediyesi bünyesinde yeni kurulacak olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yönetmeliği de yer aldı. Oybirliği ile kabul edilen maddeyle ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevzuatında değişiklik oldu. Belediyelerde bu müdürlüğün kurulmasını zorunlu hale getirdiler. Temiz çevre talebi bir insan hakkıdır. İnsanın sağlıklı olabilmesi için temiz bir çevrede yaşaması lazım. Ne yazık ki doğadaki tahribatı biz yaratıyoruz ve peşinden tamir etmeye çalışıyoruz. Yaşanabilir bir kent için duyarlı olmamız gerekiyor. Böyle bir müdürlük bakanlığın doğru kararlarından bir tanesi, çok destekliyorum" diye konuştu.

MECLİSE 'YAT LİMANI' BİLGİLENDİRMESİ

Meclis gündeminin ardından Samsun Marina Dayanışması Sözcüsü Dr. Nedim Ecevit ve İnşaat Mühendisi Murat Şenel, Kurupelit Yat Limanı'nda yapılması planlanan proje, çözüm önerileri ve kıyı erozyonu ile alakalı meclis üyelerine bilgi verdi.

Samsun Marina Dayanışması Sözcüsü Dr. Nedim Ecevit, şunları söyledi:

"18.05.2022 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından çalışmalarına başlandığı bildirilen, ihalesi yapılan bir proje Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dile getirilmiştir. Bu proje kapsamında limanın mevcut kullanım alanlarının yıkılacağı, büyük bir bölümünün dolgu yapılacağı ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı mendirek yapılarak yeni bir yat limanı tesis edileceği alenen açıklanmıştır. Bu açıklama bu şehrin denizinin ve şehir-deniz ilişkisinin ölüm fermanını hazırladık demektir. Dolguların kıyılarımıza verdiği hasarlar ve ekonomik kayıplar ortadayken, Kurupelit Yat Limanı'nın doldurulması ve bu dolgunun önüne ötelenmiş başka bir yat limanı yapılmasının şehrimiz ve kıyılarımız için daha iyi olacağını söylemek mümkün değildir. Yaşam alanlarımıza, oldu bitti anlayışıyla kondurulan hatalı yapıların son aşamada duyurulması akıl, izan, sağduyu ve ile izah edebilecek bir durum da değildir. Bu şehrimize yapılan ihanettir, insafsızlıktır."

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Cemil Deveci, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediye Başkanı Deveci:  'Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır' - Son Dakika

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