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Atakum Belediye Başkanı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Samsun'a davet etti - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Samsun'a davet etti

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Suudi Arabistan'da iptal edilen maç sonrasında yaşananlara tepkisini dile getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyonluk maçı için Samsun'a davet etti. Deveci, Atatürk'ün yanında olduklarını vurgulayarak, meşalelerini yaktıklarını ve beklediklerini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ı Samsun\'a davet etti
30.12.2023 - 19:10,
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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Suudi Arabistan'da iptal edilen maç sonrasında yaşananlara tepkisini dile getirdi, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenerek, "TFF'ye çağrımızdır: Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı şampiyonluk maçı için Samsun'a davet ediyoruz. Meşalelerimizi yaktık, bekliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa finali tartışmaları sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da tepki sokaklara taştı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gece saatlerinde Onur Anıtı'nda bir araya gelen yurttaşlarla birlikte yaşananlara tepki gösterdi ve TFF'ye çağrıda bulundu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YANINDAYIZ"

Atakum Belediye Başkanı Deveci, "Cumhuriyetin 100. yılında olduğu gibi Suudiler ve Suudiler'in yanında olanlar büyük bir yenilgi aldılar. Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ün çocukları, Atatürk'ün cumhuriyetinin bekçileri bugün yeniden bir daha haykırdılar. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yanındayız. Biz ilk adım kentinin yurttaşları, Samsunlular olarak Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı şampiyonluk maçı için Samsun'a davet ediyoruz. Meşalelerimizi yaktık bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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