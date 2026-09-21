Atakum Belediyesi işçilerinin 15 günlük nöbet eylemi buruk sevinçle sona erdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Atakum Belediyesi işçileri, haklarının ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları nöbet eylemini 15. gününde sonlandırdı. Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması adına açıklama yapan Fatma Ayyıldız Sayım, mücadele sürecinde somut kazanımlar elde edildiğini, ancak belediye bünyesinde bulunan Kültür Sanat A.Ş. işçilerinin hak edilmiş ücretlerine ilişkin henüz ödeme yapılmadığına dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla nöbet eylemimizi içimiz buruk bir şekilde sonlandırıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi işçilerinin direniş nöbeti, bugün sonlandırıldı. İşçi Dayanışması adına açıklama yapan Fatma Ayyıldız Sayım, 4 Eylül 2026 tarihinde haklarını alamadıkları ve taleplerinin karşılık bulmadığı gerekçesiyle başlattıkları direniş nöbetinin 15. gününde olduklarını belirterek şöyle dedi:

"4 Eylül 2026 tarihinde haklarımızı alamadığımız, taleplerimizin karşılık bulmadığı için başlattığımız direniş nöbetimizin 15. günündeyiz.

15 gündür burada, haklı alacaklarımız ve emeğimizin karşılığı olan ücretlerimiz için mücadele ediyoruz. Bu haklı mücadelemizin 8 günü, irade koyan arkadaşların açlık grevi eylemselliğiydi. Mücadelemiz sonucunda somut kazanımlar elde etmiş olmamıza rağmen bugün buruk bir sevinç taşıyoruz."

KÜLTÜR SANAT A.Ş. İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Sanat A.Ş.'de çalışan işçilerin hak edilmiş ücretlerine ilişkin henüz bir ödeme yapılmadığı belirtilerek, bu işçilerin durumuna özellikle dikkat çekildi.

Fatma Ayyıldız Sayım, geceden itibaren Kültür Sanat A.Ş.'de çalışan ve ulaşabildikleri işçilerle görüşmeler yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye bünyesinde bulunan Kültür Sanat A.Ş. işçileri açısından ise hak edilmiş ücretlere ilişkin henüz bir ödeme yapılmamıştır. Geceden itibaren Kültür Sanat A.Ş.'de çalışan ve ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Kendilerine maaş nöbetimizin devamı için burada olmaları gerektiğini ifade ettik.

Çünkü öznesi olmayan bir sürecin nöbet biçiminde sürdürülebilmesinin neredeyse imkansız olduğunun farkındayız. İşçilerin nöbete katılamamasının hangi koşullardan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İşçileri ayrıştıran, bölen ve yalnızlaştıran hiçbir tutumu da kabul etmiyoruz. İşçilerin üzerinde baskı kurulmasını da asla kabul etmeyeceğiz."

"NÖBET EYLEMİMİZİ BURUK BİR ŞEKİLDE SONLANDIRIYORUZ"

İşçilerin hakları için sürdürülen nöbet eyleminin gelinen noktada sona erdirildiğini belirten Sayım, "Bugün itibarıyla nöbet eylemimizi içimiz buruk bir şekilde sonlandırıyoruz" dedi.

Nöbet eylemi boyunca hem dayanışma amacıyla ziyaret gerçekleştirenlerle kurulan temaslarda hem de belediye yönetimiyle yapılan görüşmelerde işçilerin acil sorunlarının defalarca gündeme getirildiğini belirten Sayım, Başkan Yardımcısı Suat Yıldız'a da taleplerin açık bir biçimde aktarıldığını ifade etti.

Sayım, "Nöbet eylemimiz boyunca hem ziyaretçilerle kurduğumuz temaslarda hem de yönetimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Başkan Yardımcısı Sayın Suat Yıldız'a işçilerin acil sorunlarını defalarca ve açık bir biçimde aktardık" dedi.

KÜLTÜR SANAT A.Ş. İŞÇİLERİ İÇİN ÖDEME PLANI TALEBİ

Sayım, bundan sonraki süreçte Kültür Sanat A.Ş. işçilerinin hak edilmiş ücretlerinin ödenmesi için sürecin takip edileceği belirtilerek, ödemelerin şeffaf ve somut bir plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi talep edildi.

"MÜCADELEMİZ YALNIZCA KENDİ ÜCRETLERİMİZ İÇİN DEĞİL"

İşçilerin mücadelesinin yalnızca kendi ücretleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Sayım, emeğin, alın terinin ve işçinin hakkının korunmasının temel amaç olduğunu ifade etti. Sayım, "Bizim mücadelemiz yalnızca kendi ücretlerimiz için değil; emeğin, alın terinin ve işçinin hakkının korunması içindir. İşçilerin hakkı, işçinin onurudur. Bu hakkın takipçisi olmaya devam edeceğiz. İşçiler olarak sözümüz odur ki işçinin alın teri hiçbir hesaplaşmanın konusu olamayacağı gibi işçilerin mücadelesi de bu hesaplaşmalara dahil edilemez" dedi.

DAYANIŞMA GÖSTERENLERE TEŞEKKÜR

Maaş nöbeti boyunca işçilerin yanında olan ve dayanışma gösterenlere de teşekkür eden Sayım, "Maaş nöbetimiz boyunca işçilerin kazanımı için yüreğini ortaya koyan, dayanışmadan geri durmayan tüm dostlara selam olsun. Eylemsellik sürecine dair daha geniş açıklama daha sonra basınla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.