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Atakum Belediyesi, Sokakta Yaşayan Patili Dostlar İçin Çalışmalara İmza Attı - Son Dakika
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Atakum Belediyesi, Sokakta Yaşayan Patili Dostlar İçin Çalışmalara İmza Attı

Atakum Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostlar için önemli çalışmalara imza attı. Kent sakinleri, sahipsiz patili dostların gözetim altında tutulması gerektiğini vurgulayarak Atakum Belediyesi'nin bu konuda hassasiyet gösterdiğini belirtti. Belediye, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için mamamatik ve mama kapları yerleştirerek düzenli bakımını yapmaya devam ediyor. Ayrıca, yaralı sokak hayvanlarına da müdahale eden ekip, onları tedavi ettikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim ediyor. Atakum Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları takdir topluyor.

20.01.2024 - 18:34,
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Atakum Belediyesi, sokakta yaşayan patili dostlar için önemli çalışmalara imza attı. Atakum Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara destek veren kent sakinleri, sahipsiz patili dostların gözetim altında tutulması gerektiğini dile getirdi.

Kent sakinleri, ekolojik yaşamın sürdürülebilirliği, kent yaşamının ortak paydası için sahipsiz patili dostların uzman ekipler tarafından gözetim altında olması gerektiğine vurgu yaptı. İlçede ortak yaşam kültürünün zarar görmemesi adına Atakum Belediyesi ekiplerinin hassasiyet gösterdiğine dikkat çeken kent sakinleri, çözüm konusunda birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

"HEM İNSANLARA HEM DİĞER CANLILARA ZARAR VEREBİLİYORLAR"

Atakum Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Ali Kılıç, patili dostların ortak yaşam kültürüne zarar vermemesi adına büyük özen gösterdiğine dikkat çekerek, "Atakum Belediyesi olarak 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasta ya da yarlı patili dostlarımızı Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne götürerek, tüm tedavileri süreçlerini yakından takip ediyoruz. Tedavilerinin ardından da kendi bölgelerine bırakıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ise zaman zaman hem diğer hayvanlara hem de insanlara zarar verebiliyor. Bu nedenle popülasyonun fazla olduğu alanlarda sorunları en aza indirgemek adına farklı bölgelerde konuşlandırma yapıyoruz. Sokak canlıları için hayata geçirdiğimiz mamamatikleri de düzenli olarak denetliyoruz" dedi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Son zamanlarda Adnan Menderes Bulvarı, Alparslan Bulvarı'nın yanı sıra Denizevleri ve Esenevler mahallelerinde çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Kılıç, "Toplum güvenliği ve sağlığı için çok agresif olan hayvanları barınağa götürerek, orada misafir ediyoruz. Son dönemde yaşanan üzücü olayların Kaymakamlıkta düzenlenen toplantının ardından agresif olan hayvanları alarak, barınağa götürdük. Sosyal medyada son günlerde yapılan eleştirilerde, hayvanların farklı bölgelere bırakıldığı iddiası ise kesinlikle doğru değil. Görüntülerde, araçta yer alan 'KÖH' ifadesini yazan personel hakkında ise ilgili soruşturma başlatılmıştır" idiye konuştu.

SOKAK CANLILARI İÇİN YOĞUN MESAİ

Atakum Belediyesi, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere yerleştirdiği mamamatik ve mama kaplarının bakımlarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor. Duyarlı Atakumluların bildirimleri sonucunda yaralı sokak hayvanların yardımına koşan ekip, yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı hayvanı Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim ederek prosedürü tamamlıyor.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Canlıları Ekibi, bugüne kadar patili dostlara 15 ton mama desteği verdi. 3 bin 572 yaralı sokak hayvanının yardımına koştu. Gelen ihbarlar sonucu 14 bin 296 soruna müdahale edildi. 336 patilinin de sahipli hayvan kaydı yapıldı.

Atakum Belediyesi, her canlının hepimiz için değerli olduğunun bilincinde olarak, ihtiyaç duyan tüm canlıların yanında olmaya devam ediyor.

Atakum Belediyesi, Sokakta Yaşayan Patili Dostlar İçin Çalışmalara İmza Attı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi, Sokakta Yaşayan Patili Dostlar İçin Çalışmalara İmza Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakum Belediyesi, Sokakta Yaşayan Patili Dostlar İçin Çalışmalara İmza Attı - Son Dakika
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