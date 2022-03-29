Atalarının mezarını 107 yıl sonra üniversitenin gezisi vesilesiyle ziyaret etti - Son Dakika
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Atalarının mezarını 107 yıl sonra üniversitenin gezisi vesilesiyle ziyaret etti

29.03.2022 00:57
Atalarının mezarını 107 yıl sonra üniversitenin gezisi vesilesiyle ziyaret etti

Batman Üniversitesinde okuyan Suriye uyruklu Ahmed Cerban, 107 yıl sonra Çanakkale'de şehit olan atalarının mezarını ziyaret ederek, kabirleri başında Fatiha okudu.

Batman Üniversitesinde okuyan Suriye uyruklu Ahmed Cerban, 107 yıl sonra Çanakkale'de şehit olan atalarının mezarını ziyaret ederek, kabirleri başında Fatiha okudu.

Suriye'deki içi savaştan kaçarak Türkiye'de, Batman Üniversitesinde okuyan Ahmed Cerban, Üniversite'sinin düzenlemiş olduğu Çanakkale gezisinde atalarının savaştığı Çanakkale cephesinde Suriye, İdlib, Halep, Şam mezarlarına karanfil bırakarak ziyaret etti, Fatiha okudu. Atalarının mezarlarını dolaşan Suriyeli genç, şehitlik mezarında Suriye, İdlib, Halep, Şam şehitlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

"Beraber savaştığımız ülke bize kucak açtı"

107 yıl sonra şehit atalarını görme ve ziyaret etmesi nasip olduğunu belirten Cerban, "Suriye uyrukluyum, savaş nedeniyle ülkemizden, evimizden olduk. 1915'te savaştığımız, el ele beraber savaştığımız ülkede bize kucak açtı, yardımcı oldular. Şu an Türkiye'deyim, Batman'da yaşıyorum, Batman Üniversitesinde okuyorum. 107 yıl sonra şehit atalarımı görme ve ziyaret etme nasip oldu. Üniversitemiz Çanakkale'ye gezi düzenledi. Şehitlikte, Halep'ten, Şam'a, Kamışlo'dan El Bab'a onarlarca, hatta yüzlerce şehidimizi gördüm. 107 yıl sonra onların ruhuna Fatiha okumak nasip oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun" dedi. - BATMAN

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Çanakkale, Suriye, Batman, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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