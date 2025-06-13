Atalay'dan Kamu İşçilerine Ücret Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan TÜHİS'in teklifine ilişkin açıklama

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Bu çerçevede TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, TÜHİS ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi. Yapılan toplantıda işveren tarafından birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 16, ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 7, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam teklifi yapıldı. Teklifin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyonun genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Atalay, kendilerine yapılan teklifin işçinin beklentisini karşılamadığını dile getirdi. Sürece ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan randevu talep ettiklerini dile getiren Atalay, "Zannediyorum salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacağız. Bu teklifin kabul edilir olmadığını belirterek, bütün sendikalarımız ve Kamu Koordinasyon Kurulu olarak orada olacağız. Randevu saati zannediyorum yarım saate belli olur. Salı günü orada olacağız. Çarşamba günü ise Türkiye'deki bütün ünvanlı yöneticiler, sendikalar Ankara'da olacak. Onlarla beraber de genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, şube başkanları, temsilciler, üyeler, TÜRK-İŞ'in bütün kurulları aşağı yukarı işte bir 3-4 bin civarında arkadaşımız oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olacağız" açıklamasında bulundu.

"Grev kararı almak mecburiyetinde olan sendikalarımız yahut haziranın sonunda almak durumundalar"

Müzakere süreleri biten sendikaların grev kararı alması gerektiğini de söyleyen Atalay, "Yani bu grev kararı almak mecburiyetinde olan sendikalarımız bu grev kararını haziranın 25'i yahut haziranın sonunda almak durumundalar. Yani bu grev kararı alacaksın ama uygulamada 45 gün içerisinde uygulamayı yapmanız gerekiyor. Kanun bu" ifadelerine yer verdi.