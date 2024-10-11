Ataşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Ataşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı Meclis toplantısında görüşülerek 7,4 milyar TL'lik bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bütçenin en verimli şekilde kullanılacağını belirtti.

11.10.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşüldü, 7,4 milyar TL'lik 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ataşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantıları Meclis 1. Başkan Vekili Kaya Uluyılmazbaşkanlığında gerçekleşti. Toplantılarda; Ataşehir Belediyesi'nin "2025-2029 Yılı Strateji Planı" ile "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı" görüşüldü.

Ataşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Yılı Strateji Planı'na ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Birkan Birol Yıldız, "Yeni hizmet döneminin yol haritasını hazırlarken; ortak aklı, uzlaşıyı, katılımcılığı ve hesap verebilirliği temel ilkelerimiz olarak belirledik. 2025-2029 Strateji Planımız; dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Ataşehir'in kendine özgü şartlarını göz önünde tutarak ve en önemlisi gündeminde Ataşehir olan binlerce vatandaşımızın katkısıyla oluştu. Ataşehir'in kaynaklarının, Ataşehirliler tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini hedefleyerek; sosyal ve yeşil alanlardan, altyapı yatırımlarına, eğitim, sağlık ve ulaşım konularından aile ve sosyal yardımlara kadar hemen her konuda, Ataşehirimizin tamamını kapsayan proje ve hizmetleri ortaya koymuş olduk" dedi.

Meclis Toplantıları bütçe görüşmeleriyle devam etti

Ekim ayı toplantılarının son birleşimi, Meclis Başkan Vekili Kaya Uluyılmaz'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleşen terör saldırısının yıl dönümünde kaybedilen canları anmasıyla başladı. Ataşehir Belediye Meclisi'nde 10 Ekim Perşembe günü bütçe görüşmeleri kapsamında yapılan oylama sonuncunda, gelir - gider bütçesi 7 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

"Geleceğe daha güzel bir Ataşehir bırakma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

2025 Yılı Performans Programı ve Mali Bütçesinin görüşüldüğü toplantıda bütçe hakkında bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Birkan Birol Yıldız, "Ortak akıl, ortak çaba ve bilimin yol göstericiliğiyle; doğasına, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak, geleceğe daha güzel bir Ataşehir bırakma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2025 Bütçe Performans Programını, strateji planımızla tam bir uyum içinde hazırladık. 2025 yılı, altyapıdan sosyal hizmetlere, spor ve eğitimden kültür-sanata kadar pek çok alanda, Ataşehir'i güçlendirecek proje ve hizmetleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak" açıklamasında bulundu.

Altyapısıyla güçlü, yapılarıyla dirençli ve dayanaklı bir Ataşehir inşa etme hedefinde kararlı olduklarını belirten Birkan Birol Yıldız; sosyal belediyeciliğe ve kültür-sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini, çevre konusundaki çalışmaları da bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını dile getirdi.

Başkan Adıgüzel: "Bütçeyi en verimli şekilde kullanacağız"

Bütçe kabulünün ardından teşekkür konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Yoğun bir bütçe çalışmasının sonuna geldik. Ataşehirimiziçin 2025 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Önümüzde zor bir yıl olduğunu hepimiz görüyoruz ancak göreve talip olduğumuzda Ataşehir halkına çeşitli sözler verdik. Bu sözleri yerine getirebilmek için elimizdeki bütçeyi en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz, emin adımlarla yürüyoruz. Bütçemizin odağında Ataşehir'de yaşayan 416 bin vatandaşımız var. Amacımız onlara en iyi hizmeti verebilmek ve onları mutlu edebilecek çalışmalar yapabilmek. Katkılarından dolayı bütün çalışma arkadaşlarımıza ve Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika

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