Ataşehir'de 3 mahallenin 1/5000'lik imar planı İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika
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Ataşehir'de 3 mahallenin 1/5000'lik imar planı İBB Meclisi'nden geçti

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Ataşehir\'de 3 mahallenin 1/5000\'lik imar planı İBB Meclisi\'nden geçti
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Ataşehir'in Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerine ait 1/5000'lik imar planı, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Karar, uzun yıllardır süren imar sorunlarının çözümü için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ataşehir'in Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerine ait 1/5000'lik imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Yeniçamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 17 Eylül tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Bu kararla birlikte Ataşehir'de üç mahallede uzun yıllardır devam eden imar planı sürecindeki sorunlara karşı önemli bir adım daha atıldı.

"İstanbul'a, özellikle de ilçemizdeki üç mahallemize hayırlı olsun"

Oylamanın ardından İBB Meclisi'nin eylül uyı üçüncü oturumunda konuşan Ataşehir Belediye ve İBB Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, "Yaklaşık yarım asırdır devam eden mülkiyet ve imar sorunları olan bu üç mahallemizin imar sorunlarının çözümü için yaklaşık 1972 yılından beri birtakım girişimler gerçekleşmiş olsa da, mülkiyet sorunu çözülmeden yapılan ya da yapılacak planların bir anlamı olmayacaktı. İşte tam bu aşamada, bu üç mahallede yaşayan Ataşehirli komşularımızın olmadığı masalarda yapılmaya çalışılan çözümler kadük kalmış, konu yargı süreçleriyle daha karmaşık bir hale getirilmiştir. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve onun yönetim anlayışıyla; konunun paydaşları olan üç mahallemizde oturan sakinlerimiz, mahalle muhtarlarımız ve konunun diğer paydaşlarının bir masada olduğu çözüm önerileriyle öncelikle mülkiyet sorunu giderilmiş, şimdi de Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Büyükşehir Belediyemize gelen planlama çalışmaları sonrasında 1/5000'lik bölge planları Meclisimizden geçmiştir. Söz konusu planların yapımında emeği geçen başta Ataşehir Belediye Başkanımız ve Ataşehirli bürokratlarımız olmak üzere İmar Komisyonumuza, Büyükşehir Belediyesi'ndeki İmar Komisyonu arkadaşlarımıza, Büyükşehir'deki bürokratlarımıza ve Nuri Aslan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul'a, özellikle de ilçemizdeki üç mahallemize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Alınan kararın Ataşehir'imize ve tüm komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sürecin devamında yakın bir gelecekte bu 3 mahalleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1 ay süreyle askıya çıkacak. Bu süre içerisinde vatandaşlar itirazlarını İBB'ye bildirebilecek. Bu süreçte planlar Ataşehir Belediyesi'ne iletilecek ve Ataşehir Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanacak.

Kaynak: İHA
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