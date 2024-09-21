Ataşehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Çöpler Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Çöpler Toplandı

Geniş Video İzle

Ataşehir Belediyesi, Let's Do It Türkiye ile birlikte Dünya Temizlik Günü'nde Kayışdağı Mahallesi'nde etkinlik düzenleyerek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Başkan Onursal Adıgüzel, ataşehir'i daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

21.09.2024 20:37  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de çevreci hareket: Başkan Adıgüzel ve çevreseverler parkta buluşup çöpleri topladı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi ve sivil çevre hareketi Let's Do It Türkiye, "Temiz Bir Çevre, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Harekete Geçiyoruz" sloganıyla Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise "Ataşehir'i daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Ataşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde Let's Do It Türkiye işbirliğiyle Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, park içerisine atılan çöpler Başkan Adıgüzel ve çevreseverler tarafından toplanarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Plastik şişe ve bardak kullanılmadı

Ayrıca, etkinlik sırasında doğaya zarar veren plastik atık sorununa dikkat çekmek amacıyla plastik şişe ve bardak kullanılmadı; katılımcılar, yeniden kullanılabilir termos ve mataralarla etkinliğe katıldı.

"Çevremizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir doğa mirası bırakmak istiyoruz"

Çevre sorunlarıyla mücadele etmenin önemine vurgu yapan Başkan Adıgüzel, etkinlikte şu açıklamaya yer verdi: "Bugün, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'ndeki Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, dünya daha temiz olsun istiyoruz; ancak bu sorumluluğun öncelikle kendi evimizin önünü temizlemekle başladığını unutmamalıyız.

Ataşehir'i daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Göreve talip olduğumuzda yüksek sesle şunu söyledik: "Ataşehir'i daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız." Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Aynı zamanda, Türkiye genelinde 80 ilde yürütülen "Let's Do It, Harekete Geç" hareketi de bu amaçla farkındalık oluşturuyor. Biz çevremizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir doğa mirası bırakmak istiyoruz. Bu nedenle Ataşehir'de birçok projeyi eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz.

Amacımız, komşularımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Temizlik İşleri, Çevre ve Park Bahçeler Müdürlükleriyle işbirliği yaparak, Ataşehir'i İstanbul'un en temiz ilçesi yapma hedefindeyiz. Her noktamızı pırıl pırıl hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu etkinliğe katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kayışdağı'ndan Ataşehir'in on yedi mahallesine temizlik bilincini hep birlikte yayacağız."

Her yıl Eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü'nde, çevre hassasiyetini artıracak ve temizlik eylemlerine destek olmayı özendirecek etkinlikler düzenleniyor.

Ataşehir\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Çöpler Toplandı
Kaynak: İHA

Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ataşehir, Türkiye, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Çöpler Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:35 Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:36 Canlı anlatım Mücadelede 4. gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede 4. gol geldi
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 21:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Çöpler Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement