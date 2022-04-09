Ataşehir'de taksimetre güncellemesinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Ataşehir'de taksimetre güncellemesinde uzun kuyruklar oluştu

09.04.2022 00:58
Ataşehir'de taksimetre güncellemesinde uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Ataşehir'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Ataşehir'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi. Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı. En kısa mesafe için ücret ise 20 liradan 28 Liraya yükseltildi. Yeni zam, 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan, taksimetrelerini güncellemek isteyen sürücüler ise Ataşehir'de işlemlerin gerçekleştirildiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu.

"Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor"

Taksimetre kuyruğunda sıra bekleyen taksi sürücüsü Hikmet Kurt, "Saat 6'dan bu yana bekliyorum. Geçen zam döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Sene olmuş 2022 yapay zekalar ortalıkta geziyor biz hala taksimetre için kuyrukta bekliyoruz. Bunu telefona nasıl güncelleme geliyorsa taksimetreye de güncelleme getirmeleri lazım. Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor. Bu konuda taksici esnafı mağdur. Yetkililer umarım kısa sürede çözüm üretir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

İstanbul, Ataşehir, Tragger, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ataşehir'de taksimetre güncellemesinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de taksimetre güncellemesinde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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