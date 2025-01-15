Ataşehir\'e Yeni Enerji Temalı Park Geliyor

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Daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmaya devam eden Ataşehir Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve Enerjisa Üretim iş birliğiyle Ataşehir'e yeni bir tematik park kazandıracak. Yenilenebilir enerji üretim süreçlerini yansıtacak olan enerji temalı parkın müjdesini Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel duyurdu. Yeni parka gelen ziyaretçiler, hem dinlenip hem de 'doğadan enerji nasıl elde edilir' sorusunun yanıtlarını keşfedecekler.

Ataşehir Belediyesi, Enerjisa Üretim iş birliği ve İBB katkılarıyla Barbaros Mahallesi'ne yeni bir tematik park inşa edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yakınında inşa edilecek olan enerji temalı park projesini duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul'a hem yenilikçi hem de eğitici bir alan kazandırılacağını ve sürdürülebilir enerji üretimi konusunda farkındalık oluşturulacağını belirtti.

Enerjisa Üretim ile imzalanan protokol doğrultusunda hayata geçirilecek olan park, İstanbul'da eşine az rastlanır özel bir donanımla tasarlanacak. Park, enerji üretiminin çeşitli yöntemlerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için tematik bir alan sunacak. Güneş, rüzgar ve su enerjisinin nasıl elektrik üretiminde kullanıldığına dair interaktif alanlar yer alacak. Ayrıca, enerji üretim süreçlerini görsel ve pratik bir şekilde anlatan bölümler ile ziyaretçiler, doğadan enerji nasıl elde edilir sorusunun yanıtlarını keşfedecek.

"İstanbul'da eşine az rastlanır bir park olacak"

Proje ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Onursal Adıgüzel, "İstanbul'da eşine az rastlanır parklardan birini hayata geçiriyoruz. Enerjisa Üretim ile bir protokol yaptık. Rüzgardan, güneşten, sudan nasıl elektrik üretildiğini, enerji üretildiğini gösteren bir tematik enerji parkı planladık ve protokolünü tamamladık" dedi.

Parkın, sadece bir dinlenme alanı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir eğitim merkezi olacağına dikkat çeken Başkan Adıgüzel, "Bu enerji parkı, hem eğitici hem de görsel açıdan büyük bir cazibe merkezi olacak. Ziyaretçiler burada, enerjinin nasıl üretildiğini keşfederken aynı zamanda çevre dostu enerji kaynakları hakkında önemli bilgiler edinecek" açıklamasında bulundu.

Yeni yapılacak metro hattı sayesinde, park alanına ulaşım kolaylaşarak, parka doğrudan erişim sağlanacak, böylece ziyaretçiler parka rahatça ulaşım sağlayabilecek. Enerji temalı park, İstanbul'un ve Ataşehir'in yeşil alanlarına katkı sağlarken, şehre sürdürülebilir enerji konusunda önemli bir eğitim merkezi kazandıracak. Hem çocuklar hem de yetişkinler için sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak olan bu projeyle, çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. - İSTANBUL