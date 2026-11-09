Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ataşehir'de tören ve 'Veda' filmiyle anılacak - Son Dakika
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Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ataşehir'de tören ve 'Veda' filmiyle anılacak

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Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ataşehir\'de tören ve \'Veda\' filmiyle anılacak
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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde Ataşehir'de resmi tören ve özel anma programıyla anılacak. Etkinlikler kapsamında çelenk sunma töreni, Dr. Ali Güler'in söyleşisi ve 'Veda' filmi gösterimi yapılacak.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde Ataşehir'de düzenlenecek resmi tören ve özel anma programıyla anılacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında çelenk sunma töreni, söyleşi ve film gösterimi düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Ataşehir'de saygı, minnet ve özlemle anılacak.

10 Kasım Salı günü Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreninin ardından, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir'de de bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk'ün mirası Tarih Okulu'nda ele alınacak

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Programı, saat 19.30'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak sürdürdüğü "Tarih Okulu" etkinliğinin kasım ayı programı da Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gün kapsamında düzenlenecek. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler'in katılımıyla "Atatürk'ün Ebedi Yolculuğu ve Mirası" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Anıtkabir Komutanlığı görevinde de bulunmuş olan Dr. Ali Güler, söyleşide Atatürk'ün son yolculuğunu, cenaze törenini ve defin sürecini tarihi belgeler ışığında ele alacak. Atatürk'ün ebedi istirahatgahına uğurlanışına ilişkin tarihi ayrıntıların paylaşılacağı programda, bu sürecin bilinmeyen yönlerine de ışık tutulacak.

"Veda" filmi izleyicilerle buluşacak

Anma programı, saat 20.30'da başlayacak "Veda" filminin gösterimiyle devam edecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile çocukluk yıllarından itibaren başlayan dostluğu, silah arkadaşlığına ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ortak idealler uğruna verilen mücadeleye dönüşen Salih Bozok'un anlatımıyla şekillenen film, iki isim arasındaki yarım asırlık dostluğu konu alıyor.

Atatürk'ün yaşamındaki önemli dönüm noktalarını, vatanın kurtuluşu için mücadele eden bir kuşağın hikayesini ve Salih Bozok ile Atatürk arasındaki güçlü bağı beyaz perdeye taşıyan "Veda", 10 Kasım anma programının son etkinliği olacak.

Kaynak: İHA
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