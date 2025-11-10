Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Nazilli'de Anıldı - Son Dakika
Yerel

Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Nazilli'de Anıldı

10.11.2025 13:15
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar, Atatürk'e olan özlemlerini ve minnet duygularını dile getirerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

(AYDIN) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde törenle anıldı.

İlk tören, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Bakım Albay Ali Kemal İkikarakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Rabia Yücekol Bilek, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte ilçenin her noktasında hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşuna geçerek Atatürk'e olan özlem ve minnet duygularını dile getirdi. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Meydanlarda, iş yerlerinde ve sokaklarda duygusal anların yaşandığı törenden sonra, CHP Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından ayrı bir anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, CHP İlçe Başkanı Aslı Sema Ökmen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ökmen, şunları söyledi:

"Elli yedi yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran eşsiz bir lideri anıyoruz. Atatürk'ün iki büyük eserine, Cumhuriyet'e ve partisine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Onun yolu yolumuz olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Politika, Yerel, Son Dakika

