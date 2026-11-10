Atatürk Erzurum'da 10 Kasım'da siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla anıldı - Son Dakika
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Atatürk Erzurum'da 10 Kasım'da siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla anıldı

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Atatürk Erzurum\'da 10 Kasım\'da siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla anıldı
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Erzurum'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından Atatürk Üniversitesi'ndeki törene Vali Aydın Baruş ve protokol katıldı.

10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına Erzurum'da bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Sabah Havuzbaşı kent meydanında Atatürk Anıtına çelen sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterirken siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk'ü Anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki tören ile devam etti.

Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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