Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi\'nin son hali böyle görüntülendi

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı sürerken, havadan çekilen görüntülerle yeşile büründüğü görüldü. Millet bahçesi tüm kısımları tamamlandığında 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak. Onlarca tenis ve basketbol oyun sahalarının yer alacağı alanda 145 bin 300 ağaç yer alacak.

21.05.2025 10:30
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenmesi bekleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesi içerisinde yeşil alanlar havalimanın da görüntüsünü değiştiriyor. Ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

145 BİN 300 AĞAÇ YER ALACAK

Pistlerin üzerinde ise onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunuyor. Aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

DÜNYANIN 5. EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI OLACAK

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan millet bahçesi, tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak. 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

"AFET TOPLANMA ALANI OLACAK"

2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Ayrıca, millet bahçesinde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat denizli:
    sadece atatürk ismi var die kapandı yoksa konumu en rahat havaalanı... 11 15 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    sonra o yeşilliklerin üstünde oturup kuzu pirzola yiye bilecekmiyiz?? 4 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Boş yatırımlarla vergıler gıdıyor borçlar ortada enflasyon ortada hayat pahalılıgı ortada ne gerek var böyle ölü yatırımlara 0 0 Yanıtla
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