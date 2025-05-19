Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da Coşkuyla Kutlandı

Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan\'da Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü, Erzincan'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda gençlerin spor gösterileri, geleneksel oyunlar ve konserlerle coşku doruğa ulaştı.

19.05.2025 15:46  Güncelleme: 15:49
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ıncı yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da coşkuyla kutlandı.

Kutlama programına Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Programda açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, gençlere armağan edilen bu anlamlı günün önemine değinerek gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kutlama programı kapsamında; gençlerin spor branşlarında sergiledikleri gösteriler adeta nefesleri keserken, geleneksel oyunlar, bando ve mehteran konserleri beğeniyle izlendi.

Programın son bölümünde, Vali Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ve protokol üyeleriyle birlikte gençlik merkezi projeleri tanıtım stantlarını ziyaret ederek gençleri tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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