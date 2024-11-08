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Atatürk'ü Anma Mesajı

Atatürk\'ü Anma Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde rahmetle andı.

08.11.2024 15:12
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. Kayseri OSB Başkanı Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olmuştur. Toplumun tüm kesimleri gibi bugün bizler de sanayiciler olarak, Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, daha çok çalışarak üretimle ve ihracatla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek nesiller de Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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