Atatürk\'ü Anma Mesajı

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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konukoğlu mesajında, " 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun ilke ve devrimlerini yaşatmak adına bir araya geldiğimiz derin ve anlamlı bir gündür. Atatürk, sadece bir lider değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye'nin mimarıdır. Onun vizyonu, genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bugün, iş dünyası olarak, onun bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Genç iş insanları olarak, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek için yenilikçi fikirlerle dolu, cesur adımlar atmayı hedefliyoruz. Ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, onun bizlere sunduğu fırsatları değerlendirmek ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımak için azimle çalışacağız. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor, onun mirasına olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP