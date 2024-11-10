Atatürk'ün Anma Töreni Çaycuma'da Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'ün Anma Töreni Çaycuma'da Düzenlendi

Atatürk\'ün Anma Töreni Çaycuma\'da Düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü, Çaycuma ilçesindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleriyle kutlandı. Törende protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek Atatürk'ü andı.

10.11.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. Yıldönümü nedeniyle Çaycuma ilçesinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma etkinlikleri düzenlendi.

Törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, AK Parti İlçe Başkan yardımcısı Aycan Gencer, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Tören saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti; Günün anlam ve önemini belirtilen konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gücük yaptı.

Gücük konuşmasında; "Bugün; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde, kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız" diyerek sözlerine başladı.

Gücük; "Atatürk, sahip olduğu yenilikçi ve özgün düşünce kabiliyeti, derin askeri birikimi ve kitleleri peşinden sürükleyen liderlik vasıfları ile "harp sanatının" tüm inceliklerini muharebe meydanlarında başarıyla sergilemiş ve bu konuda tüm dünyaya örnek olmuş ender komutanlardandır. Bunun yanında büyük önder, eşine az rastlanır nitelikte bir devlet adamı ve birçok bakımdan tarihe damgasını vurmuş bir fikir adamıdır. Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkanı yoktur,elbette. şurası bir gerçektir ki, hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk'ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 86 yıl önce ebediyete uğurladığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Gustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Programda günün anlam ve önemine hitaben şiirler, oratoryo, tiyatro ile ilçe çapında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında yapılan yarışmaların ödül takdimi, tören sonunda sergi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Anma Töreni Çaycuma'da Düzenlendi - Son Dakika

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