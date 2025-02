Yerel

Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102. yılı kutlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın:

"Balıkesir ile Atatürk'ümüz arasında tarihte koparılmaz bağlar var"

BALIKESİR - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı. İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir topraklarıyla Atatürk'ümüz arasında tarihte koparılmaz bağlar var" dedi.

Balıkesir'e ilk kez 6 Şubat 1923 tarihinde trenle gelen Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk'ün 1923 yılında hutbe okuduğu Zağnos Paşa Camii'nde Atatürk ve şehitler ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. Sonrasında tarihi Tren Garı önünde temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı. Temsili törende Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, Türk bayrağını Vali İsmail Ustaoğlu'na temsil etti. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile Atatürk Anıtı'na yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programa Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

Balıkesir'in kalbi Kuvayi Milliye ile atan her bir evladının Mustafa Kemal'in askeri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce bugün Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'imizi ilk defa ziyaret etti. Ali Hikmet Paşa'nın, Vehbi Bolak'ın da aralarında olduğu 50 binden fazla Kuvayi Milliyeci, Ulu Önderimizi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Yedi defa ziyaret ettiği Balıkesir topraklarıyla Atatürk'ümüzün arasında tarihte koparılmaz bağlar vardır. Yiğit Balıkesirliler, İzmir'in işgalinin hemen ardından Alaca Mescit ve Okuma Yurdu'nda toplanan Kuvayi Milliyeciler, Anadolu'daki ilk örgütlü direnişi başlattılar. Milli mücadelemizin beş büyük kongresine Balıkesir olarak ev sahipliği yaptık. Kahraman Türk ordusu tarafından düşmana ilk kurşun da son kurşun da Balıkesir'imizde atıldı. Bu sebepten; Balıkesir'in kalbi Kuvayi Milliye ile atan her bir evladı Mustafa Kemal'in askeridir" dedi.

İstiklal madalyalı dedenin Kuvayı Milliyeci torunu

Kurtuluş Savaşı'nda Akıncı Müfrezesi ile Milli Ordunun kuruluşunda hizmetleri bulunan dedesi Ahmet Akın'ı da yad eden Başkan Akın, "İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak Mustafa Kemal'in askeri olmak; tam bağımsızlıktan, laik Cumhuriyet'ten ve hukukun üstünlüğünden yana olmaktır. Mustafa Kemal'in askeri olmaktan onur duyan tüm Kuvayi Milliyecilere selam olsun. Ulu Önderimiz, mücadelenin topla tüfekle sona ermediğini biliyordu. Onun yurt gezileri, Cumhuriyet ve aydınlanma mücadelesinin de bir parçasıydı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zağnos Paşa'daki hutbesinde dile getirdiği "Milli emel, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin isteklerinin, emellerinin ortak oluşundan ibarettir" sözleri onun halkçı ve demokrat kimliğinin tam bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Yarım kalan Anadolu aydınlanmasının neferleriyiz"

"Biz bugün yarım kalan Anadolu aydınlanmasının neferleriyiz" diyen Akın, "Cumhuriyet ruhunu anlayamayanlara karşı tek bir sözümüz olabilir; Cumhuriyet, Kuvayi Milliye ile başladı. Kuvayi Milliye ruhu ise hala bu kentte yaşıyor. Dağlarımızda yaşıyor, taşlarımızda yaşıyor, meydanlarımızda, sokaklarımızda ve insanlarımızda yaşıyor. Bizler Balıkesirliler olarak onun devrimlerinin yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz. Bugün Balıkesir Takımı dediğimiz Kuvayi Milliye'nin devamı olan kent dayanışması bizi hep beraber bir araya getiriyor. Bu kentin insanları, doğası ve bütün canlıları için endişelenen, Kuvayi Milliyeci olmaktan gurur duyan herkese bu takımda yer var. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kuvayi Milliyeci atalarımızı ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.