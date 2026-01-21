Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva

Atatürk\'ün Gaziantep\'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva
21.01.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen U13 Futbol Turnuvası, genç sporcuları bir araya getirdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen U13 Futbol Turnuvası, genç sporcuları bir araya getirdi.

Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 19-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve Gazikent Stadyumu'nda oynanan müsabakalarla başladı.

U13 yaş grubunda düzenlenen turnuvaya, 16 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda, genç futbolcular, hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldular hem de sporun birleştirici gücünü sahaya yansıttılar.

Bir ilke imza atıyoruz

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Futbol Koordinatörü Taner Özaykut, organizasyonun taşıdığı anlam ve hedeflere dikkat çekerek, "Şehitkamil Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bir ilke imza atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz U13 Futbol Turnuvası'na 16 kulübümüz ve yaklaşık 300 sporcumuz katılım sağladı. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen paydaş kurumlarımıza ve her zaman spora destek veren Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı"

Turnuvaya katılan kulüplerden Kartal 1903 Futbol Kulübü Antrenörü Abdurrahman Çakar ise, "Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi şehrimize gelişinin anısına düzenlenen bu turnuvada yer almak bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Bu organizasyona öncülük eden Şehitkamil Belediyesine ve Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Alt yaş gruplarında bu tür turnuvalar, sonuçtan ziyade çocukların kazanımının ön planda olduğu çok kıymetli organizasyonlardır. Burada kazanan ya da kaybeden yok; kazanan tüm çocuklar. Emeği geçen futbol şubemize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin yıl dönümünde düzenlenen U13 Futbol Turnuvası, genç sporculara sportif gelişim imkanı sunarken, aynı zamanda tarih bilinci ve Atatürk sevgisini pekiştiren örnek bir organizasyon olarak büyük takdir topladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Gaziantep, Futbol, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva - Son Dakika

Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:12:10. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.