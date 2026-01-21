Atatürk\'ün Gaziantep\'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen U13 Futbol Turnuvası, genç sporcuları bir araya getirdi.

Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 19-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve Gazikent Stadyumu'nda oynanan müsabakalarla başladı.

U13 yaş grubunda düzenlenen turnuvaya, 16 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalarda, genç futbolcular, hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldular hem de sporun birleştirici gücünü sahaya yansıttılar.

Bir ilke imza atıyoruz

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Futbol Koordinatörü Taner Özaykut, organizasyonun taşıdığı anlam ve hedeflere dikkat çekerek, "Şehitkamil Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bir ilke imza atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz U13 Futbol Turnuvası'na 16 kulübümüz ve yaklaşık 300 sporcumuz katılım sağladı. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen paydaş kurumlarımıza ve her zaman spora destek veren Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı"

Turnuvaya katılan kulüplerden Kartal 1903 Futbol Kulübü Antrenörü Abdurrahman Çakar ise, "Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi şehrimize gelişinin anısına düzenlenen bu turnuvada yer almak bizim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Bu organizasyona öncülük eden Şehitkamil Belediyesine ve Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Alt yaş gruplarında bu tür turnuvalar, sonuçtan ziyade çocukların kazanımının ön planda olduğu çok kıymetli organizasyonlardır. Burada kazanan ya da kaybeden yok; kazanan tüm çocuklar. Emeği geçen futbol şubemize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin yıl dönümünde düzenlenen U13 Futbol Turnuvası, genç sporculara sportif gelişim imkanı sunarken, aynı zamanda tarih bilinci ve Atatürk sevgisini pekiştiren örnek bir organizasyon olarak büyük takdir topladı. - GAZİANTEP