Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayımlanan akademik dergiler, uluslararası düzeydeki başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 yılı Web of Science Journal Citation Reports (JCR) verilerine göre üniversite dergileri, etki faktörleri ve sıralamalarda önemli gelişmeler kaydetti.

Eurasian Journal of Medicine

Genel Tıp Dergileri sıralamasında yer alan Eurasian Journal of Medicine, 2024 yılı itibarıyla 1.2 Impact Factor oranına ulaştı. Dergi, Web of Science'ta yer alan tüm indeksler içerisinde ikinci sırada yer aldı; ESCI kategorisinde ise zirveye yerleşti. Bu başarıda emeği geçen dergi editörü Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ve ekibi teşekkürle anıldı.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

İlahiyat alanında ESCI'de taranan İlahiyat Tetkikleri Dergisi, dünya genelinde 343 dergi arasında 239. sıradayken, yeni açıklanan verilerle 337 dergi arasında 154. sıraya yükseldi. Türkiye sıralamasında ise ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında yılda üç sayı olarak yayımlanması planlanan derginin, uluslararası katkılarla yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Editör Prof. Dr. Reyhan Keleş ve ekibi, gösterdikleri özverili çalışmalarla takdir topladı.

Journal of Insect Biodiversity

Entomoloji alanında ESCI indeksinde yer alan Journal of Insect Biodiversity, 2024 yılı itibarıyla 0.6 olan Impact Factor oranıyla istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Yayınladığı özgün ve ilgi çekici makalelerle dikkat çeken derginin, 2025 verilerinde daha üst sıralarda yer alması öngörülüyor. Editör Prof. Dr. Levent Gültekin ve ekibine, katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Journal of Nursology

Hemşirelik alanında yayın yapan Journal of Nursology, 2023 yılında 0.1 olan Impact Factor oranını 2024 yılında 0.4'e yükseltti. ESCI'de yer alan ve rekabetin yoğun olduğu Nursing kategorisinde iddialı bir konum elde etmeye başlayan dergi, aynı zamanda Scopus'ta da indeksleniyor. Editör Prof. Dr. Nadiye Özer ve ekibi, bu gelişmedeki paylarıyla öne çıktı.

Sanat ve Yorum

2024 yılında Scopus ve Web of Science-ESCI'ye kabul edilen Sanat ve Yorum dergisi, ilk kez açıklanan Impact Factor oranıyla 0.1 değerine ulaştı. 2025 yılına ilişkin açıklanacak verilerle daha üst sıralarda yer alması beklenen derginin editörü Prof. Dr. Yunus Berkli ve ekibi, bilim dünyasına sundukları katkılarla takdir edildi.

Research in Sport Education and Sciences

Web of Science - ESCI tarafından kabul edilen ve Türkiye'den spor bilimleri alanında bu platformda yer alan tek dergi olma özelliğini taşıyan Research in Sport Education and Sciences dergisinin Impact Factor oranının 2025 yılında açıklanacağı bildirildi. Kısa sürede alandaki öncü yayınlar arasında yer alması beklenen derginin editörü Doç. Dr. Yunus Sinan Biricik ve ekibi, çalışmalarıyla övgü aldı.

Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen yenilikçi dijital altyapılar ve bilimsel yayın politikaları sayesinde, üniversite dergilerine uluslararası yazar başvuruları son bir yılda %70 oranında artış gösterdi.

Bu önemli başarıların arkasındaki temel unsur olan editörler, hakemler, yazarlar ve tüm yayın sürecini koordineli biçimde yürüten Bilimsel Dergiler Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, yardımcıları Prof. Dr. Fatma Zehra Çakıcı ve Prof. Dr. Ogün Coşkun ile koordinatörlük çalışanları, katkılarından dolayı teşekkürle anıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik yayıncılıktaki bu yükseliş, bilimsel üretkenliğimizin somut bir göstergesidir."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite dergilerinin Web of Science gibi saygın platformlarda elde ettiği başarıların, kurumun bilimsel yetkinliğini uluslararası düzeyde görünür kıldığını vurguladı. Hacımüftüoğlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Akademik dergilerimizin küresel endekslerde üst sıralarda yer alması, yalnızca bir akademik başarı değil; aynı zamanda üniversitemizin vizyoner yayın politikalarının ve sürdürülebilir bilimsel üretim anlayışının bir sonucudur. Editörlerimizden hakemlerimize, yazarlardan yayın sürecini yöneten tüm ekibe kadar bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilimsel yayıncılığı teşvik eden, etik ilkelere bağlı ve kalite odaklı yaklaşımımızla, hem ülkemizin hem de bilimin evrensel dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Atatürk Üniversitesi olarak, her alanda olduğu gibi akademik yayıncılıkta da öncü rol üstlenmeyi sürdüreceğiz." - ERZURUM