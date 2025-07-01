Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı

Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı
01.07.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi dergileri, 2024 JCR verilerine göre önemli etki faktörleri ve sıralama elde etti.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayımlanan akademik dergiler, uluslararası düzeydeki başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 yılı Web of Science Journal Citation Reports (JCR) verilerine göre üniversite dergileri, etki faktörleri ve sıralamalarda önemli gelişmeler kaydetti.

Eurasian Journal of Medicine

Genel Tıp Dergileri sıralamasında yer alan Eurasian Journal of Medicine, 2024 yılı itibarıyla 1.2 Impact Factor oranına ulaştı. Dergi, Web of Science'ta yer alan tüm indeksler içerisinde ikinci sırada yer aldı; ESCI kategorisinde ise zirveye yerleşti. Bu başarıda emeği geçen dergi editörü Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ve ekibi teşekkürle anıldı.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

İlahiyat alanında ESCI'de taranan İlahiyat Tetkikleri Dergisi, dünya genelinde 343 dergi arasında 239. sıradayken, yeni açıklanan verilerle 337 dergi arasında 154. sıraya yükseldi. Türkiye sıralamasında ise ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında yılda üç sayı olarak yayımlanması planlanan derginin, uluslararası katkılarla yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Editör Prof. Dr. Reyhan Keleş ve ekibi, gösterdikleri özverili çalışmalarla takdir topladı.

Journal of Insect Biodiversity

Entomoloji alanında ESCI indeksinde yer alan Journal of Insect Biodiversity, 2024 yılı itibarıyla 0.6 olan Impact Factor oranıyla istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Yayınladığı özgün ve ilgi çekici makalelerle dikkat çeken derginin, 2025 verilerinde daha üst sıralarda yer alması öngörülüyor. Editör Prof. Dr. Levent Gültekin ve ekibine, katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Journal of Nursology

Hemşirelik alanında yayın yapan Journal of Nursology, 2023 yılında 0.1 olan Impact Factor oranını 2024 yılında 0.4'e yükseltti. ESCI'de yer alan ve rekabetin yoğun olduğu Nursing kategorisinde iddialı bir konum elde etmeye başlayan dergi, aynı zamanda Scopus'ta da indeksleniyor. Editör Prof. Dr. Nadiye Özer ve ekibi, bu gelişmedeki paylarıyla öne çıktı.

Sanat ve Yorum

2024 yılında Scopus ve Web of Science-ESCI'ye kabul edilen Sanat ve Yorum dergisi, ilk kez açıklanan Impact Factor oranıyla 0.1 değerine ulaştı. 2025 yılına ilişkin açıklanacak verilerle daha üst sıralarda yer alması beklenen derginin editörü Prof. Dr. Yunus Berkli ve ekibi, bilim dünyasına sundukları katkılarla takdir edildi.

Research in Sport Education and Sciences

Web of Science - ESCI tarafından kabul edilen ve Türkiye'den spor bilimleri alanında bu platformda yer alan tek dergi olma özelliğini taşıyan Research in Sport Education and Sciences dergisinin Impact Factor oranının 2025 yılında açıklanacağı bildirildi. Kısa sürede alandaki öncü yayınlar arasında yer alması beklenen derginin editörü Doç. Dr. Yunus Sinan Biricik ve ekibi, çalışmalarıyla övgü aldı.

Atatürk Üniversitesi tarafından geliştirilen yenilikçi dijital altyapılar ve bilimsel yayın politikaları sayesinde, üniversite dergilerine uluslararası yazar başvuruları son bir yılda %70 oranında artış gösterdi.

Bu önemli başarıların arkasındaki temel unsur olan editörler, hakemler, yazarlar ve tüm yayın sürecini koordineli biçimde yürüten Bilimsel Dergiler Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, yardımcıları Prof. Dr. Fatma Zehra Çakıcı ve Prof. Dr. Ogün Coşkun ile koordinatörlük çalışanları, katkılarından dolayı teşekkürle anıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik yayıncılıktaki bu yükseliş, bilimsel üretkenliğimizin somut bir göstergesidir."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite dergilerinin Web of Science gibi saygın platformlarda elde ettiği başarıların, kurumun bilimsel yetkinliğini uluslararası düzeyde görünür kıldığını vurguladı. Hacımüftüoğlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Akademik dergilerimizin küresel endekslerde üst sıralarda yer alması, yalnızca bir akademik başarı değil; aynı zamanda üniversitemizin vizyoner yayın politikalarının ve sürdürülebilir bilimsel üretim anlayışının bir sonucudur. Editörlerimizden hakemlerimize, yazarlardan yayın sürecini yöneten tüm ekibe kadar bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilimsel yayıncılığı teşvik eden, etik ilkelere bağlı ve kalite odaklı yaklaşımımızla, hem ülkemizin hem de bilimin evrensel dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Atatürk Üniversitesi olarak, her alanda olduğu gibi akademik yayıncılıkta da öncü rol üstlenmeyi sürdüreceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
22:32
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
22:12
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
22:08
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
21:55
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
21:53
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 17:06:58. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Dergilerinin Uluslararası Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.