Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademisyeni Fulbright Bursunu Kazandı

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Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün, Fulbright Akademik Araştırma Bursunu kazanarak, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışma yapmaya hak kazandı.

Dünyanın en iyi hukuk fakülteleri listesinde 8. sırada yer alan Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde enerji hukuku alanında öncü akademisyenlerle çalışma yapacak olan Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün, Atatürk Üniversitesinin bilgi birikimine uluslararası düzeyde katkı sağlayacak.

1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında imzalanan ikili anlaşma ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen kanun çerçevesinde çalışmalarına başlayan Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu ya da diğer bir adıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve kamu görevlilerini eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla destekliyor ve ABD'de eğitim almak isteyen Türk öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Üstün: "Eğitimim Tamamlandıktan Sonra Ülkeme Daha Faydalı Olacağıma İnanıyorum"

Fulbright Akademik Araştırma Bursu almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün, aldığı burs dolayısıyla mutluluğunu dile getirerek Atatürk Üniversitesi ismini Columbia Üniversitesinde layıkıyla temsil edeceğini söyledi.

Fulbright mezunu Türk öğrenci ve öğretim üyelerinin, ABD'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek ülkemize faydalı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Üstün, kendisinin de bu misyon doğrultusunda çaba sarf edeceğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'ye gelen Amerikalı akademisyenler de çeşitli dallarda gerçekleştirdikleri araştırmalar ve aldıkları eğitim ile alanlarına önemli katkılarda bulunuyor. Programlarını tamamlayıp ülkelerine dönen Fulbrightlılar, görev aldıkları önemli pozisyonlarda, kendilerini konuk eden kurumları ve ülkeleri ile bağlarını sürdürerek, Fulbright'ın amacını uygulamış ve gerçekleştirmiş oluyorlar. Fulbright bursiyeri mezunları arasında 59 Nobel ve 80 Pultizer Ödülü sahibi, 30 devlet başkanı, sayısız profesör, iş insanı, sanatçı, bilim insanı ve araştırmacı yer alıyor. Böylesine önemli bir adımı atarak Fulbright bursunu almam konusunda görüş ve direktifleriyle yol gösteren Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM