Atatürk Üniversitesi KAP Değerlendirmesine Hazırlanıyor

Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 25-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek saha ziyaretiyle değerlendirilecek. Üniversitenin tüm birimleri, bu önemli süreçte tam akreditasyon hedefi doğrultusunda yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakmış durumda.

Daha önce çevrim içi gerçekleştirilen ön ziyaretin ardından, şimdi ise yüz yüze yapılacak görüşmeler öncesinde tüm altyapı, belgeler ve paydaş hazırlıkları tamamlandı. Atatürk Üniversitesi, kalite odaklı yönetim anlayışıyla liderlik ve yönetişimden öğrenci merkezli eğitime, araştırma süreçlerinden topluma katkı faaliyetlerine kadar birçok alanda sistematik ve sürdürülebilir bir gelişim ivmesi sergiliyor.

Eğitimde Öncü, Bölgede Lokomotif

38 bin lisans, 14 bin 500 ön lisans, 7 bin 500 yüksek lisans ve 2 bin 300 doktora öğrencisiyle örgün öğretimde öncü bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesi, aynı zamanda 550 bini aşkın açık ve uzaktan öğretim öğrencisiyle Türkiye yükseköğretimine büyük katkılar sunuyor. 23 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 9 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul ve 44 araştırma merkezi ile bölgesel kalkınmada da kritik rol üstlenen üniversite, aynı zamanda 12 bini aşkın uluslararası öğrencisi ve yüz binlerce mezunuyla uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kalite Göstergelerinde Kararlılık

KAP kapsamında değerlendirilecek başlıca alanlar arasında "Liderlik ve Kalite", "Misyon ve Stratejik Amaçlar", "Yönetim Sistemleri", "Paydaş Katılımı" ve "Uluslararasılaşma" gibi yönetimsel unsurların yanı sıra; eğitim-öğretimde "Kurum Tasarımı", "Öğretim Kadrosu", "Öğrenme Kaynakları", "Akademik Destek Hizmetleri" ve "Program Yürütülmesi" gibi kritik göstergeler bulunuyor.

Ayrıca "Araştırma Süreçlerinin Yönetimi", "Araştırma Performansı", "İş birlikleri", "Toplumsal Katkı Süreçleri" ve "Toplumsal Katkı Performansı" gibi araştırma ve etki boyutları da titizlikle değerlendirilecek.

"Tam Akreditasyon, Kalite Yolculuğumuzun Doğal Sonucudur"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin sadece sayılarla değil, kaliteye odaklı yaklaşımı ve kurumsal dönüşüm projeleriyle ön plana çıktığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Üniversitemiz, eğitimde kalite ve araştırmada yetkinlik ilkeleriyle YÖK'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hareket etmektedir. Kurumsal Akreditasyon Programını, kalite yolculuğumuzun doğal bir adımı olarak görüyoruz. Bu süreçte elde edeceğimiz tam akreditasyon, tüm paydaşlarımızın ortak emeğiyle gerçekleşecek önemli bir kazanım olacaktır. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın vizyoner yaklaşımları ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın liderliğindeki kalite süreçleri, bizler için yol gösterici olmuştur."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Doğu Anadolu'nun lokomotifi konumundaki Atatürk Üniversitesinin, bölge üniversiteleriyle birlikte akademik sinerji ürettiğini ve bu doğrultuda sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Geleceği İnşa Etme Adına Güçlü Adımlar

Kurumsal Akreditasyon süreci kapsamında gerçekleştirilecek saha ziyaretinde; akademik-idari personel, öğrenci temsilcileri ve dış paydaşlarla birebir görüşmeler yapılacak. Değerlendirme sürecinde tüm birimlerin PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) döngüsünü esas alarak hazırladıkları belge, veri ve çıktılarla kurumsal yapının gücü ortaya konacak.

Atatürk Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi" misyonu ve "Eğitimde Kalite" mottosuyla yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmek adına kararlılıkla çalışmayı sürdürüyor. - ERZURUM