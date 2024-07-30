Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programları MÜDEK Akreditasyonu Aldı

Yerel

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Lisans Programı ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Lisans Programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Akreditasyonu aldı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan 3 lisans programının akreditasyonu için 26-28 Kasım 2023 tarihlerinde Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Mühendislik Fakültesine ziyarette bulunuldu.

MÜDEK Değerlendirme Takımı, ilgili fakülte kurul ve komisyonları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Değerlendirme Takımı, fakülte ve bölümlerin laboratuvar, sınıf, kütüphane, çalışma alanları ve diğer sosyal alan olanaklarını ziyaret ettiler. MÜDEK Değerlendirme Takımının değerlendirme ziyareti, akredite edilecek programların öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, paydaşları, mezunları ve öğrencileri ile yapılan görüşmelerle devam etti. Takım üyeleri daha sonra, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamlarında ziyaret ederek çıkış görüşmelerini tamamladılar.

Lisans Programlarının Verdiği Kaliteli Eğitim MÜDEK Tarafından Tescillendi

MÜDEK lisans programları değerlendirme ölçütleri olan; öğrenciler, program eğitim amaçları, program çıktıları, sürekli iyileştirme, eğitim planı, öğretim kadrosu, altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, organizasyon ve karar alma süreçleri ile disipline özgü ölçütler kapsamında akreditasyona başvuran 4 lisans programının değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

MÜDEK Değerlendirme Takımının yaptığı değerlendirmeler sonucunda Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programları 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile akredite edildi.

"Bu Akreditasyon, Üniversitemizin Yüksek Kaliteli Eğitim ve Sürekli İyileştirme Çabalarının Bir Sonucudur"

Bölgede mühendislik eğitiminde lider bir kurum olarak, tüm akademik çalışmalarda yeniliğe ve bilginin ilerlemesine öncelik vermeye devam edileceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bu akreditasyon, üniversitemiz bünyesindeki yüksek kaliteli eğitim ve sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucudur. Yetkin akademik programlar sunma ve öğrencilerimizin çok yönlü bir eğitim almalarını sağlama taahhüdümüzü yansıtır. Değerlendirme ekibine titiz değerlendirmeleri ve dekanlarımız, tüm öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve paydaşlarımıza emekleri için en içten teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"Akreditasyon, Fakültemizin Gerekli Bilgi, Beceri ve Yeterliliklerle Donatıldığını Göstermiştir"

Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarının MÜDEK tarafından akredite edildiğini büyük bir memnuniyet ve gururla karşıladığını ifade eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise, akreditasyon sürecinin üniversite ve fakültede yapılan çalışmaları sergileme fırsatı sağladığını söyledi. Sadeler: "Profesyonellikleri ve değerli görüşleri için MÜDEK Değerlendirme Ekibine teşekkürlerimi sunarım. Titiz değerlendirmeleri, öğretim üyelerimizin, personelimizin ve öğrencilerimizin yüksek akademik standartları koruma ve programlarımızı sürekli iyileştirme çabalarını ve özverileriyle doğrulamıştır. Ayrıca mühendislik eğitiminde uluslararası standartlara bağlılığımızı teyit ederek, mezunlarımızın seçtikleri alanlarda başarılı olmaları için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerle donatıldığını göstermiştir. Başta Rektörümüz olmak üzere üniversite yönetimimize ve tüm paydaşlarımıza çok değerli destekleri için teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"MÜDEK Gibi Saygın Bir Kurum Tarafından Akredite Olmanın Gururunu ve Mutluluğunu Yaşıyoruz"

Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre akreditasyon değerlendirmesi yapılarak Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Lisans Programının yüksek kaliteli mühendislik eğitim programlarını tanımlayan "EURopean ACcredited Engineer (EUR-ACE) Etiketi" ile birlikte 2 yıl süreyle akredite edildiğini belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise ülke yükseköğretiminin en eski fakülteleri arasında yer alan ve yetiştirdiği binlerce mezunu ile ülke kalkınmasına fayda sağlayan Ziraat Fakültesinin verdiği eğitimin birçok bölümünün akredite edildiğini ve yine Gıda Mühendisliğinin akademik alanda oldukça saygın bir konumda olan MÜDEK tarafından akredite edilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı tüm üniversite ailesine teşekkür etti.

Türkiye'nin Yükseköğretimde İlk Ulusal Akreditasyon Kuruluşu MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK, 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir. 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) üyesidir. - ERZURUM