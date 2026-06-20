Atatürk Üniversitesinde akademik üretkenlik ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesi tarafından akademik üretkenliği teşvik etmek, bilimsel çalışmaları görünür kılmak ve araştırma kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Akademik Teşvik Ödül Töreni, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi. Ocak-Şubat ile Mart-Nisan dönemlerinde akademik çalışmalarını tamamlayarak başvuruda bulunan öğretim üyelerine ödülleri takdim edildi.

Yayın, proje, patent, atıf ve toplumsal katkı gibi birçok başlık altında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan akademisyenler, düzenlenen törenle başarılarının karşılığını aldı. Ödüller, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından sahiplerine verildi. Programa, akademik teşvik uygulamasına dört aylık süreç boyunca sponsorluk desteği sağlayan Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven de katıldı.

Döven: "Atatürk Üniversitesinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, böylesine anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Atatürk Üniversitesinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Döven, üniversitenin geleceğe yönelik hedef ve projelerini heyecanla izlediklerini dile getirdi. Özellikle Yerli ve Milli İlaç Hamlesi kapsamında İstanbul'da yürütülen yerleşke çalışmalarında gösterilen kararlılığın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Döven, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Rektör Hacımüftüoğlu'nun ortaya koyduğu gayretin kendisini etkilediğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de önemli bir vizyon ortaya koyduğunu kaydeden Döven, üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel üretkenlik üniversitelerin en büyük gücüdür"

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akademik Teşvik Ödül Töreninin üniversitede geleneksel hale gelen ve bilimsel üretkenliği görünür kılan en önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Akademik üretimin üniversitelerin gelişimindeki temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaların yalnızca akademik başarıyı değil, toplumsal kalkınmayı ve kurumsal gelişimi de desteklediğini belirtti. "Üretmeyen, sorgulamayan ve bilgisini paylaşmayan bir bilim anlayışı ne topluma fayda sağlayabilir ne de geleceğe iz bırakabilir" diyen Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin ortaya koyduğu her makalenin, projenin, patentin ve bilimsel çıktının üniversitenin bugününü güçlendirdiği gibi yarınlarına da yön verdiğini vurguladı.

Ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik eden Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin son yıllarda elde ettiği akademik başarıların arkasında güçlü bir araştırma kültürü ve nitelikli bilimsel üretim bulunduğunu belirterek, teşvik uygulamalarının bu kültürün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Reysaş'ın sağladığı sponsor desteğine teşekkür

Konuşmasında, Akademik Teşvik Programına sağladığı katkılardan dolayı Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'e teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, akademik çalışmalara verilen desteğin üniversite açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Özellikle İstanbul'da bulunan ve ilaç üretimi açısından stratejik öneme sahip tesisin üniversiteye kazandırılması sürecinde gösterilen katkı ve çabaların büyük bir değer taşıdığını belirten Hacımüftüoğlu, bu desteklerin bilimsel hedeflere ulaşmada önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Bilimsel başarılar kurumsal gücü pekiştiriyor

Akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik mekanizmaları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, araştırma motivasyonunu artıran teşvik uygulamalarının üniversitenin bilimsel kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Başarılarıyla ödüle layık görülen akademisyenlerin ortaya koyduğu çalışmaların, Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırdığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, elde edilen her başarının kurumsal itibarı daha da ileri taşıdığını söyledi.

Akademik Teşvik Ödül Töreni, ödüllerin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM