Atatürk Üniversitesi\'nde İstişare Toplantısı

Atatürk Üniversitesi, kurumsal gelişim hedefleri doğrultusunda yürüttüğü istişare kültürünü güçlendirmeye devam ediyor. Üniversitenin mevcut çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği ve gelecek dönem stratejilerinin ele alındığı üst yönetim toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay'ın yanı sıra; fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve enstitü müdürleri katıldı. Akademik ve idari birimlerin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda; eğitim-öğretim süreçlerinden bilimsel araştırmalara, uluslararasılaşma hedeflerinden kalite çalışmaları ile kurumsal gelişim projelerine kadar birçok başlık kapsamlı şekilde ele alındı.

Akademik performans ve stratejik hedefler masaya yatırıldı

Toplantıda, Atatürk Üniversitesinin son dönemde ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar değerlendirilirken, araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, akademik performans göstergeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Birimlerin yürüttüğü çalışmaların sürdürülebilir başarı anlayışı çerçevesinde geliştirilmesine yönelik öneriler paylaşılırken, üniversitenin küresel rekabet gücünü artıracak yeni stratejiler üzerinde de değerlendirmeler yapıldı. Akademik üretkenliğin artırılması, disiplinler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi, uluslararası görünürlüğün yükseltilmesi ve öğrenci odaklı yönetim anlayışının daha da geliştirilmesi, toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

"Başarılarımız ortak akıl ve güçlü ekip ruhu sayesindedir"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin son yıllarda ulusal ve uluslararası sıralamalarda ortaya koyduğu yükselişin tesadüf olmadığını belirterek, bunun güçlü bir yönetim anlayışı, planlı çalışma disiplini ve kurumsal dayanışmanın doğal sonucu olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin her geçen gün bilimsel üretkenliği, akademik itibarı ve uluslararası görünürlüğüyle daha güçlü bir konuma ulaştığını dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atatürk Üniversitesi olarak elde ettiğimiz her başarı, yalnızca bir sıralama ya da istatistikten ibaret değildir. Bu başarılar; ortak akılla hareket eden, aynı hedef etrafında kenetlenen güçlü bir akademik ve idari kadronun emeklerinin somut bir yansımasıdır. Dünya üniversiteleriyle rekabet edebilen, bilimsel üretimiyle örnek gösterilen ve uluslararası alanda adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Üniversitenin başarı ivmesini sürdürülebilir hale getirmenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün ulaştığımız nokta, geleceğe dair hedeflerimizi daha da büyütmemiz gerektiğini gösteriyor. Eğitimden araştırmaya, teknolojiden toplumsal katkıya kadar her alanda kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte özveriyle görev yapan başta yönetim ekibimiz olmak üzere dekanlarımıza, müdürlerimize, akademik ve idari personelimize, kısacası büyük Atatürk Üniversitesi ailesinin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha üretken ve daha saygın bir Atatürk Üniversitesi inşa etmeye devam edeceğiz."

İstişare kültürü kurumsal gücün temel unsuru olmayı sürdürüyor

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. Atatürk Üniversitesi yönetimi, düzenli olarak gerçekleştirilen bu kapsamlı istişare toplantılarıyla kurumsal gelişimi desteklemeyi, karar alma süreçlerine katılımcılığı artırmayı ve üniversitenin bilimsel, akademik ve toplumsal başarılarını daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor.

Kurumsal yönetimde ortak aklı esas alan yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, nitelikli eğitim anlayışı, araştırma odaklı vizyonu ve uluslararası başarılarıyla yükseköğretimde örnek gösterilen kurumlar arasında yer alma hedefini kararlılıkla sürdürüyor. - ERZURUM